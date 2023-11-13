به گزارش خبرگزای مهر به نقل از فدراسیون والیبال، با پایان یافتن دوره چهار ساله محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال در ۲۹ آبان‌ماه و نهایی نشدن پروسه انتخابات احراز پست ریاست این فدراسیون با توجه به ترافیک برنامه‌های پیشروی این فدراسیون در انتخاب سرمربی تیم ملی والیبال برای حضور در مسابقات لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۴ که آخرین ایستگاه صعود به المپیک پاریس ۲۰۲۴ می‌باشد و همچنین برگزاری انتخابات کنفدراسیون والیبال آسیا، با اعلام وزارت ورزش و جوانان مجمع فوق‌العاده فدراسیون والیبال برای تصمیم‌گیری در خصوص تعیین سرپرست فدراسیون والیبال روز دوشنبه ۲۹ آبان از ساعت ۱۰ صبح در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار می‌شود.

ثبت‌نام نامزدهای شرکت در انتخابات ریاست فدراسیون والیبال از ۱۱ شهریور به مدت ۱۰ روز کاری انجام شد و ۱۱ نفر شامل وحید مرادی، سید میلاد تقوی، محمود افشاردوست، پیمان اکبری، کسری غفوری، منوچهر پورحسن، بهنام محمودی، امیرحسین منظمی، محمد منصوری، جبار قوچان‌نژاد و محمدرضا داورزنی برای تصدی پست ریاست فدراسیون ثبت‌نام کردند که با توجه به تکمیل نشدن پروسه انتخابات و برگزار نشدن آن تا ۲۹ آبان‌ماه، مجمع فدراسیون با حضور تمامی اعضا در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد کرد.