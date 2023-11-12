تصمیم درست برای انتخاب سرمربی والیبال/ ترمز مذاکرات فعلا کشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از نتایج ضعیف تیم ملی والیبال ایران در انتخابی المپیک و صعود اما و اگر این تیم به المپیک ۲۰۲۴ مسئولان فدراسیون به تکاپو افتادند تا شرایط را در این فرصت باقی مانده بهبود ببخشند. هر چند به اعتقاد اهالی والیبال کار صعود به المپیک برای تیم ملی ایران بسیار سخت شده و بعید است با این شرایط ملی‌پوشان جواز حضور در المپیک را کسب کنند.

تیم ملی والیبال ایران با هدایت مربی ایرانی از ابتدای سال جاری در مسابقات مختلف نتایج ضعیفی را رقم زد. در لیگ ملت‌های والیبال از ۱۲ بازی تنها دو برد به دست آمد و ملی‌پوشان در ۱۰ بازی شکست را تجربه کردند. در آن مسابقه به دلیل عدم صدور ویزا برای برخی بازیکنان تیم، امتیاز ایران در رنکینگ جهانی فریز شد، اما این کار دوام زیادی نداشت و جایگاه ایران در رنکینگ جهانی سقوط آزاد داشت.

پس از این نتایج ضعیف جذب سرمربی خارجی در دستور کار قرار گرفت و سه جلسه کمیته فنی هم برگزار شد تا اهالی والیبال نظر نهایی خود را اعلام کنند. از همان ابتدا برگزاری جلسات کمیته فنی، جذب سرمربی خارجی در دستور کار قرار گرفته بود اما در جلسه سوم همه چیز تغییر کرد و گزینه‌های داخلی هم برای هدایت تیم ملی انتخاب شدند. در نهایت پس از آخرین جلسه اسامی مربیانی چون «جانلورنزو بلنجینی، ویتال هینن، روبرتو پیاتزا و ولادیمیر آلکنو» و در کنار آنها نام پیمان اکبری و سعید معروف نیز مطرح شدند.

وحید مرادی نایب‌رییس فدراسیون والیبال در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت جذب سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: فعلاً هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است. مربیانی که مدنظر ما هستند در حال برنامه دادن هستند و باید ببینیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد.

وی در پاسخ به این سوال که فدراسیون نظرش روی جذب مربی خارجی است یا ایرانی و مذاکرات با معروف چطور پیش رفته است، عنوان کرد: ما فعلاً روی این موضوع ورود نمی‌کنیم و بهتر است بعد از بررسی همه جوانب و نظرات اعضای کمیته فنی این مسئله مورد بررسی قرار بگیرد.

انتخاب سرمربی تیم ملی والیبال در شرایطی رخ داده که دوره چهارساله محمدرضا داورزنی هشت روز دیگر به پایان می‌رسد و به نظر می رسد مسئولان فدراسیون والیبال هم خودشان به این نتیجه رسیدند که انتخاب سرمربی تیم ملی فعلا به صلاح نیست و باید بعد از تعیین تکلیف ریاست فدراسیون سرمربی تیم ملی هم انتخاب شود.

دوره چهار ساله مدیریت داورزنی ۲۹ آبان سال جاری به پایان می‌رسد و پس از آن فدراسیون در مرحله سرپرستی قرار می‌گیرد تا انتخابات برگزار شود. البته محمدرضا داورزنی که پیش از این بحث بازنشستگی او به میان آمده بود یکی از گزینه‌های ریاست فدراسیون است و در صورتی که او مجدداً انتخاب شود پروسه انتخاب سرمربی تیم ملی جدی‌تر از قبل به جریان می‌افتد.