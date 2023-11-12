شکست مدعیان در روز پیروزی تازه واردها/ سایپا از سد گرگان گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پنجم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان ایران روز یکشنبه ۲۱ آبان با هفت دیدار در شهرهای اردکان، مشهد، رامسر، اسلامشهر، گنبد، رفسنجان و سیرجان برگزار شد.

در نخستین دیدار این هفته، تیم طبیعت از ساعت ۱۵:۳۰ در سالن شهید بیضایی اسلامشهر میزبان پیکان تهران بود و سه بر صفر پرافتخارترین تیم لیگ برتر را شکست داد تا هفته پنجم با برد تازه‌واردها آغاز شود.

شاگردان ابراهیم وادی در سه ست متوالی و با امتیازات ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۰ حریف را شکست دادند تا به دومین پیروزی خود دست یابند و با هفت امتیاز فعلاً ۶ پله صعود را در جدول رده‌بندی تجربه کنند تا نتیجه دیگر دیدارهای این هفته مشخص شود.

در سایر مسابقات هم تیم های مدعی از جمله شهداب یزد برابر حریف تن به شکست دادند و سایپا به یک پیروزی خوب برابر شهرداری گرگان دست پیدا کرد.

نتایج دیدارهای هفته پنجم به شرح زیر است: