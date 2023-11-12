آمادگی داورزنی برای مجمع انتخاباتی کنفدراسیون والیبال آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام کنفدراسیون والیبال آسیا بیست‌وپنجمین مجمع عمومی و سالیانه AVC به منظور انتخاب رئیس، اعضای هیأت رئیسه و رؤسای و اعضای کمیته‌های مختلف این کنفدراسیون روزهای هفتم و هشتم شهریور سال آینده (۲۹ و ۳۰ آگوست سال ۲۰۲۴) در مقر این کنفدراسیون در شهر بانکوک تایلند برگزار خواهد شد.

بر این اساس محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال آمادگی خود را برای حضور در این اجلاس به صورت رسمی اعلام کرد.

داورزنی به عنوان عضو هیأت رئیسه آسیا و نماینده ایران در این مجمع شرکت می‌کند.

مجمع انتخاباتی قبلی کنفدراسیون والیبال آسیا به دلیل شیوع کرونا روز دوشنبه پنجم آبان سال ۱۳۹۹ به صورت آنلاین و با حضور نمایندگان ۵۹ کشور از ۶۵ عضو کنفدراسیون والیبال آسیا برگزار و برای رأی‌گیری از سیستم شرکت لومی (رأی‌گیری الکترونیکی) استفاده شد.

در آن مجمع ریتا سوبوو به عنوان نخستین زنی که مسئولیت کنفدراسیون والیبال آسیا را برعهده می‌گیرد، با کسب اکثریت آرا و موافقت ۱۰۰ درصدی اعضا، برای چهار سال مسئولیت این کنفدراسیون را برعهده گرفت و داورزنی به عنوان عضو هیأت رئیسه، مهدی اسلامی به عنوان عضو کمیته مالی، مسعود یزدان‌پناه به عنوان عضو کمیته مسابقات، محمود افشاردوست به عنوان عضو کمیته مربیان، غلامرضا نوروزی به عنوان عضو کمیته پزشکی، فرهاد شاهمیری به عنوان عضو کمیته داوری و کسری غفوری به عنوان عضو کمیته ساحلی که بعدها نادر انصاری جایگزین وی شد، انتخاب و معرفی شدند.

محمدرضا داورزنی که هم اکنون عضو هیأت رئیسه فدراسیون جهانی والیبال است در این دوره با پیشنهاد و حمایت کشورهای مختلف آسیایی شرکت در انتخابات برای احراز پست رئیس یا نایب رئیس کنفدراسیون والیبال آسیا و همچنین اخذ کرسی‌های بیشتر برای والیبال ایران در کمیته‌ها و بخش‌های مختلف AVC را در برنامه‌های خود دارد.