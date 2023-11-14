آمریکا: نگران افزایش روابط نظامی کره شمالی و روسیه هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا در نشست وزیران دفاع فرماندهی سازمان ملل (UNC) اعلام کرد واشنگتن نگران افزایش همکاری‌های نظامی بین روسیه و کره شمالی است.

وی با ادعای اینکه «کره شمالی در جنگ اوکراین، به روسیه کمک کرده و روسیه هم از فعالیت‌های غیرقانونی گسترده کره ‌شمالی حمایت می‌کند. » گفت: ما همچنین از رشد همکاری نظامی بین روسیه و کره شمالی که اخیرا افزایش یافته، نگران هستیم.

این اظهارات وزیر دفاع آمریکا در حالی بیان می‌شود که گمان می‌رود کره شمالی در مرحله نهایی آماده‌سازی انجام سومین پرتاب یک ماهواره جاسوسی نظامی است. دو تلاش قبلی کره شمالی در اوایل سال جاری در مورد پرتاب این ماهواره به شکست انجامیده و مقامات کره جنوبی می‌گویند که کمک‌های روسیه می‌تواند به موفقیت کره شمالی در پرتاب این ماهواره کمک کند.

این مقام آمریکایی همچنین در بخش دیگری از سخنرانی خود از چین و روسیه، دو عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل که دارای حق وتو هستند، به خاطر «کمک به پیونگ یانگ با امتناع از پاسخگو کردن این کشور برای تحریکات اخیر» انتقاد کرد.

وی دراین‌‍باره گفت: ما عمیقاً نگران هستیم که جمهوری خلق چین و روسیه به کره شمالی کمک می‌کنند تا توانایی‌های خود را از طریق دور زدن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل گسترش دهد.

فرماندهی سازمان ملل (UNC) در جولای ۱۹۵۰ و با دستور سازمان ملل به منظور «حمایت از کره جنوبی در برابر تجاوزات کره شمالی» تأسیس شده و بر آتش بس که جنگ ۱۹۵۰-۱۹۵۳ کره را متوقف کرد، نظارت می کند. روز دوشنبه، کره شمالی درخواست‌های خود برای انحلال UNC را تجدید کرد و نشست بین کره جنوبی و کشورهای عضو UNC را طرحی خطرناک برای جرقه زدن جنگ تجاوزکارانه جدید علیه پیونگ یانگ خواند.