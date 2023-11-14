به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، والری زالوژنی، فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین در تماسی تلفنی با چارلز براون، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا ضمن «پیچیده» توصیف کردن شرایط مناطق جنگی، اوضاع را تحت کنترل خواند!

به گفته زالوژنی، عمده درگیری‌ها در محورهای «آودیوکا»، «کوپیانسک» و «مارینکا» جریان دارد.

زالوژنی در کانال تلگرامی خود نوشت: ما همچنین درباره برنامه‌های مرتبط با زمستان بحث کردیم و به طور جداگانه نیز به نیازهای ضروری ارتش اوکراین پرداختیم. در وهله نخست، درباره نارنجک، تجهیزات پدافند هوایی و پهپاد صحبت کردیم. سپس به مساله مربوط به آموزش سربازان‌مان و احیای قوای رزمی واحدهای خط مقدم پرداختیم.

وی در ادامه با تاکید بر پیچیده بودن شرایط محورهای اصلی جنگ، مدعی شد که اوضاع در این مناطق ملتهب، تحت کنترل است!

مقامات آمریکایی برآورد کرده‌اند که نیروهای مسلح اوکراین در طول جنگ با روسیه، تاکنون ۷۰ هزار سرباز خود را از دست داده و بیش از ۱۲۰ هزار نیروی زخمی روی دست‌شان مانده است. اکونومیست در ماه نوامبر این اطلاعات را منتشر کرد.

روزنامه نیویورک‌تایمز در ماه آگوست با اشاره به برآورد مقامات و تحلیلگران غربی، نوشت که شمار تلفات ارتش اوکراین از ۱۵۰ هزار سرباز کشته و زخمی‌شده، فراتر رفته است.

ضدحملات ارتش اوکراین که بیشتر از تاثیر عملیاتی، با پروپاگاندای رسانه‌های غربی بال و پر گرفته بود، از چهارم ژوئن شروع شد. کی‌یف تیپ‌های آموزش‌دیده خود توسط مربیان ناتو و مسلح به تجهیزات ارسالی غرب را به میدان نبرد فرستاد. سه ماه بعد، ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه تاکید کرد که حملات کی‌یف کاملا شکست خورده و اوکراین تلفات زیادی را متحمل شده است. زالوژنی اول نوامبر گفته بود که ضدحملات اوکراین به «بن‌بست» خورده است!