اثر تاریخی قلعه دختر کرمان مرمت می شود

مجتبی شفیعی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این عملیات مرمتی آواربرداری و خاکبرداری باستانشناسی و خشت چینی و اندود کاهگل انجام میشود.
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمان با اشاره به اینکه مرمت قلعههای دختر و اردشیر نیاز به بودجه خیلی بیشتری دارد افزود: شهرداری کرمان نیز در کنار مرمت، ساماندهی و محوطهسازی اراضی اطراف قلعه دختر و قلعه اردشیر را انجام میدهد.
او ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ حریم و محدوده قلعههای اردشیر و دختر کرمان برای کم کردن مشکلات اجتماعی این منطقه بازنگری و تعدیل شده است.
شفیعی خاطرنشان کرد: بخشی از سازه ساخته شده شامل دکلهای مخابراتی و صدا و سیما بر روی قلعه دختر و اردشیر جمعآوری شده و در مراحل بعدی به صورت کامل جمعآوری خواهد شد.
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