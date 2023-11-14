به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حسینی عصر سه شنبه در نشست انجمن کتابخانه های عمومی بخش شبانکاره به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی با اشاره به توصیه‌ها و تأکیدات دین مبین اسلام به مطالعه و کتابخوانی، بر اهمیت ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه تاکید کرد.

بخشدار شبانکاره به نقش کتاب در زندگی پرداخت و افزود: در سنین پایه کتابخوانی باید نهادینه شود و کودکان و نوجوانان را باید تشویق به خواندن کتاب‌های مفید کرد، آنها آینده ساز جامعه هستند و باید در این زمینه هوشمندانه کار کرد چرا که آینده متعلق به کسانی است که اهل مطالعه و علم آموزی هستند..

وی گفت: با توجه به اینکه نسل جدید مقداری با کتاب فاصله گرفته باید با تشویق و ترغیب و ارائه ایده‌های جدید مانند پویش کتاب، جشنواره کتاب جذب حداکثری صورت گیرد.

حسینی اجرای طرح پیشخوان در روستاهایی که قابلیت اجرای این طرح را دارند را در بخش شبانکاره خواستار شد و افزود: این طرح قطعاً با استقبال خوبی از سوی مردم خصوصاً دانش آموزان روبرو خواهد شد و با توجه به این ظرفیت و استعدادهای خوب دانش آموزان روستا، می‌توان تراز فرهنگی جامعه را در حد اعلا نگه داشت.

بخشدار شبانکاره در ادامه صحبت‌های خود به نقش دستگاه‌های فرهنگی در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی اشاره کرد و افزود: در تمام مدارس ظرفیت خوبی برای ترویج فرهنگ کتابخوانی وجود دارد ولی باید با مدیریت شایسته این مهم محقق شود.

وی گفت: بازدید مدارس از کتابخانه های عمومی در آشنا کردن دانش آموزان با محیط سازنده کتابخانه ها و کتابخوان کردن آنان بسیار تأثیر گذار است و اقدامی شایسته است که باید آموزش و پرورش منطقه شبانکاره و مدیران مدارس این موضوع را مدنظر داشته باشند.

حسینی در خصوص قانون پرداخت نیم درصد از درآمد شهرداری‌ها به کتابخانه ها اظهار داشت: پرداخت به موقع سهم نیم درصدی کتابخانه‌ها از درآمدهای شهرداری‌ها در توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

شهرداری در کنار کار عمرانی که وظیفه ذاتی این دستگاه است به صورت همزمان مجری کار فرهنگی و فرهنگ سازی در جامعه است، انتظاری که از مجموعه شهرداری و شورای شهر شبانکاره است با توجه به اینکه همگی رویکردی فرهنگی دارند امید است با مساعدت شهرداری و اعضای شورا، کتابخانه‌های عمومی امام خامنه ای شبانکاره از نظر کمی و کیفی ارتقا پیدا کنند.

وی همچنین خواستار همکاری دستگاه‌های فرهنگی جهت هر چه بهتر برگزار کردن برنامه‌های هفته کتاب و کتابخوانی در بخش شبانکاره شد.

حجت الاسلام محمد پردل، امام جمعه شبانکاره با اشاره به اهمیت مطالعه کتاب و کتابخوانی در جامعه اظهار داشت: اسلام، به علم و دانش اهمیتی ویژه و ارزشی فوق العاده می‌دهد، گسترش و ترویج فرهنگ کتابخوانی ضرورت اجتماعی است و باید این فرهنگ در جامعه نهادینه و برای آن اهتمام جدی صورت گیرد.

عباسی رئیس کتابخانه های عمومی شهرستان دشتستان و خانم زارع رئیس کتابخانه عمومی امام خامنه‌ای شبانکاره در این نشست خصوص هفته کتاب و کتابخوانی با بیان اینکه این هفته از ۲۳ تا ۳۰ آبان ماه شروع می‌شود و برنامه‌های فرهنگی متعددی برای هفته کتاب و کتابخوانی در نظر گرفته شده است که به همین مناسبت از عضویت رایگان علاقه‌مندان در کتابخانه‌های عمومی استقبال می‌کنیم و افراد می‌توانند با در دست داشتن کارت شناسایی و یک قطعه عکس ثبت نام کنند.

در ادامه هر کدام از اعضای انجمن به بیان موضوعات فرهنگی بویژه فرهنگ کتابخوانی و ارتقا کمی و کیفی فضای کتابخانه عمومی شبانکاره و ارائه پیشنهادات و ایده‌هایی خود جهت برگزاری با شکوه تر برنامه‌های هفته کتاب و کتابخوانی پرداختند.