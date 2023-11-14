فارس به گواه آمار در جذب گردشگر مذهبی در کشور ممتاز است

سید مجتبی علوی اردکانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: استان فارس با داشتن ۱۴۰۸ امامزاده و بقعه متبرک ثبت شده بیشترین تعداد اماکن زیارتی را در کشور دارا است و به همین خاطر یکی از استان‌های اصلی مقصد زائران است.

مدیرکل امور زائرین و گردشگری استانداری فارس وجود امامزادگان بزرگ و واجب‌التعظیمی مانند حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)، حرم مطهر حضرت سید علاء الدین حسین (ع) و حرم مطهر حضرت علی ابن حمزه (ع) در شهر مقدس شیراز و همچنین انتساب عنوان سومین حرم اهل بیت (ع) توسط رهبر معظم انقلاب به شهر مقدس شیراز را سبب حضور میلیون‌ها زائر و گردشگر مذهبی در زمان‌های مختلف مخصوصاً در ایام نوروز و تعطیلات در این شهر دانست.

علوی اردکانی افزود: همیشه حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) بیشترین تعداد مسافر و زائر و گردشگر داخلی و خارجی را در استان فارس به خود اختصاص می‌دهد و پس از آن سایر اماکن گردشگری و مذهبی استان مانند حافظیه، سعدیه، تخت جمشید، پاسارگاد، باغ ارم و ارگ کریمخان قرار دارد.

وی اضافه کرد: اماکن مذهبی استان فارس با برنامه‌ریزی‌های خوب صورت گرفته توسط هیأت امنا و متولیان این اماکن و با توجه به جذابیت و سابقه تاریخی که دارند بیشترین تعداد گردشگر مذهبی خارجی را به خود اختصاص داده‌اند به گونه‌ای که حرم مطهر حضرت علی ابن حمزه (ع) با برنامه‌ریزی خوب صورت گرفته دارای رتبه اول جذب گردشگر مذهبی خارجی در کشور است.

علوی وجود دفتر گردشگری در این حرم مطهر که یکی از اهداف اصلی آن فعالیت تبلیغی جهت رفع شبهات و شفاف‌سازی در خصوص ابهامات ذهنی گردشگران مذهبی خارجی نسبت به ایران و اسلام بوده است و نیز حضور راهنمایان تحصیل‌کرده و مسلط به زبان خارجه یا علوم دینی را نیز از دیگر دلایل این امر دانست و گفت: دغدغه‌مندی این افراد نسبت به پاسخگویی به مسائل مذهبی، اعتقادی، اجتماعی و سیاسی و نیز میهمان‌نوازی و پذیرایی رایگان از گردشگران خارجی غیر مسلمان باعث شده که شاهد حضور بیشترین گردشگری مذهبی از کشورهای دیگر مانند روسیه، اسپانیا، ایتالیا، چین، برزیل، ترکیه، رومانی، آلمان، لهستان، تایلند و… در این مکان مقدس باشیم.

مدیرکل امور زائرین و گردشگری استانداری فارس افزود: همینطور سایر اماکن مقدس و مذهبی استان مانند حرم مطهر حضرت سید علاء الدین حسین (ع)، مسجد نصیر الملک، مسجد وکیل، حرم مطهر امامزاده شهید فراشبند، حرم مطهر سیدحسین کازرون و … نیز گردشگران زیادی را به خود جلب می‌کنند و با توجه به فضای روحانی و معنوی اماکن مقدس و احساس آرامشی که به گردشگر خارجی در این مکان‌ها دست می‌دهد معمولاً این اماکن مذهبی مورد بازدید و علاقه ویژه گردشگران خارجی قرار می‌گیرند به گونه‌ای که عمدتاً در تورهای ورودی گردشگران خارجی به استان، همه یا یکی از این اماکن جهت بازدید گنجانده شده است.

حضور گردشگران خارجی سبب خنثی شدن توطئه اسلام هراسی و ایران هراسی دشمنان می‌شود

علوی اردکانی در پایان اشاره کرد باید امکانات و شرایط را به گونه‌ای فراهم کنیم که شاهد حضور راحت و آسان گردشگر خارجی مخصوصاً گردشگران مذهبی در داخل کشور و اماکن تاریخی و مذهبی باشیم زیرا حضور گردشگر خارجی و آشنایی او با واقعیت‌های موجود جامعه ایرانی و نیز حقایق و واقعیت‌های ناب نظام اسلامی و احکام و دستورات صحیح اسلام ناب محمدی (ع) که در همه آنها به نوع‌دوستی، محبت و مهربانی به همنوع و رسیدن بشر به کمال و سعادت واقعی اشاره شده است باعث از بین رفتن و خنثی شدن توطئه‌های دشمنان ایران و اسلام در وارونه جلوه دادن واقعیت‌های موجود و ایران‌ستیزی و اسلام‌هراسی می‌شود.