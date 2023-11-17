اعضای شورای سیاستگذاری کنگره تاریخ معماری و شهرسازی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، با موافقت معاون میراث‌فرهنگی کشور، اعضای شورای سیاستگذاری علمی «پنجمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران» معرفی شدند.

حامد مظاهریان (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و رئیس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران)، اصغر محمدمرادی (استاد دانشگاه علم و صنعت و مدیر گروه حفاظت و مرمت)، علیرضا انیسی (عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی)، علیرضا رازقی (عضو هیأت علمی و مدیر گروه دانشگاه هنر)، محسن کشاورز (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان)، مهناز اشرفی (رئیس پژوهشکده ابنیه و بافت پژوهشگاه میراث فرهنگی)، مصطفی پورعلی (عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی) و رضا سامه (عضو هیأت علمی دانشگاه امام خمینی قزوین)، اعضای شورای علمی «پنجمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران» را تشکیل می‌دهند.

این کنگره با محوریت شناخت معیارها، ارزش‌ها و شاخص‌های معماری و شهرسازی ایرانی و اسلامی با هدف زمینه‌سازی برای تداوم بخشی به این ارزش‌ها در دنیای معاصر توسط معاونت میراث فرهنگی با همکاری نهادهای علمی و آموزشی کشور، به میزبانی شهر بم برگزار می‌شود.