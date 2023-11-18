امام جمعه باید به عنوان حلقه وصل مردم و حاکمیت فعالیت کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد عبادیزاده عصر در آیین تودیع و معارفه مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان هرمزگان که با حضور مدیر استقرار ائمه جمعه کشور و ائمه جمعه سراسر استان هرمزگان در دفتر امام جمعه بندرعباس برگزار شد، با اشاره به نقش نهاد امامت جمعه در جامعه، اظهار کرد: شبکه نورانی ائمه جمعه به مقام عظمای امامت امر مسلمین متصل است که میتوان گفت راس شبکه امامت امام مسلمین است و در انتهای آن ائمه جماعات مساجد فعالیت میکنند.
وی، با اشاره به نقش امام جمعه به عنوان واسطه میان مردم و حاکمیت اسلامی، عنوان کرد: ائمه جمعه باید از یک طرف نقش تبیین و روشنگری دیدگاهها و مطالبات رهبر انقلاب را دنبال کنند و از طرفی دیگر ارتباط با مردم را تقویت کنند. مقام معظم رهبری هم مهمترین وظیفه امام جمعه را ارتباط با مردم میدانند و از اهمیت ویزهای برخوردار است تا ائمه جمعه بتوانند نقش واسط خود میان مردم و نظام اسلامی را به خوبی ایفا کنند.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، با ذکر این نکته که هر چه نهاد امامت در جامعه تقویت شود، حاکمیت اسلامی نیز تقویت خواهد شد، بیان کرد: شبکه نورانی امامت که در سالهای اخیر توانسته است با برگزاری کنگرههای هفتگی مومنان، جمع عظیمی از ملت بزرگ را در کنار خود داشته باشد.
حجتالاسلام عبادیزاده، با بیان این نکته که شبکه امامت کشور به صورت هفتگی با خیل عظیمی از مردم در ارتباط است، تصریح کرد: ارتباط تنگاتنگ با مردم میتواند نقش مهمی در روشنگری، جهاد تبیین، تقویت ارتباط مردم با نظام و تقویت بعد معنوی مردم ایفا کند.
گفتنی است؛ در پایان جلسه حجتالاسلام دکتر فاضلپور به عنوان مسئول جدید دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه منصوب شد و از تلاشهای چهارساله حجتالاسلام باصره تقدیر به عمل آمد.
