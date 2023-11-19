اعلام هشدار نارنجی هواشناسی برای کرمانشاه

خبرگزاری مهر، گروه استانها- یحیی بیابادی: امسال پیش از فرا رسیدن فصل پاییز هشدار پدیده «ال نینو» و بارشهای شدید توسط کارشناسان مطرح شد اما با گذشت نیمی از پاییز در استان کرمانشاه بر اساس آمارهای هواشناسی استان با کاهش ۳۰ درصدی بارندگی رو به رو است.
اما بر اساس پیش بینیهای سازمان هواشناسی از اواخر وقت امروز سامانه بارشی جدید وارد استان کرمانشاه میشود که انتظار میرود بارشهای شدید را به همراه داشته باشد و به همین دلیل سازمان هواشناسی نیز برای استانهای غرب کشور هشدار سطح نارنجی هواشناسی را صادر کرده است.
بارش باران، رگبار و رعد و برق، کاهش دما، بارش برف در نقاط سردسیر، بارش تگرگ و آب گرفتگی معابر و رواناب از جمله پیش بینیهای سازمان هواشناسی برای استان کرمانشاه طی روزهای آینده است.
به دلیل صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای استان کرمانشاه ظهر امروز یکشنبه نشست اضطراری ستاد مدیریت بحران استان به ریاست استاندار کرمانشاه و با حضور مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه و دستگاههای عضو و مربوطه در سالن شهید سلیمانی استانداری کرمانشاه برگزار شد.
لایروبی رودخانههای کرمانشاه در حال انجام است
افشین یگانه مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه در این نشست اظهار کرد: از ۲ ماه گذشته پیش بینی پدیده «ال نینو» برای استان کرمانشاه وجود داشت و بر اساس پیش بینیهای بلند مدت در اواخر آبان و آذر ماه شاهد بارشهای خوبی در استان خواهیم بود.
وی با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای استان کرمانشاه، افزود: امروز با بررسی آخرین نقشههای هواشناسی برای چهار استان مجاور کرمانشاه هشدار قرمز صادر شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه تصریح کرد: با پیش بینیهای صورت گرفته برای فصل سرما دستورالعمل لازم در ستاد بحران استان تدوین و به شهرستانها و دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
یگانه بیان کرد: لایروبی رودخانه یکی از اصلی ترین برنامههای استان بوده به صورتی که طی سالیان گذشته این مهم انجام نشده و امروز با انباشت کارها مواجه هستیم اما با برنامه ریزی لازم اکنون لایروبی با همکاری شرکت آب منطقهای در حال انجام است و این شرکت برای انجام کامل این کار نیازمند تدوین برنامه برای تمام شهرستانها است.
وی ادامه داد: برای لایروبی رودخانههای در فضای شهری اختلافی بین دستگاهها وجود داشت که بر اساس رأی دیوان عدالت اداری این کار برعهده شرکت آب منطقهای گذاشته شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه گفت: همچنین راهداری کرمانشاه نیز موظف شد تا نسبت به شناسایی دهانه پلهایی که مسدود شده اقدام کند و نسبت به پاکسازی آنها به همکاری شرکت آب منطقهای اقدام کند.
یگانه خاطر نشان کرد: با توجه به هشدار هواشناسی سازمانهای خدمات رسان مانند هلال احمر، اورژانس، ارتباطات زیرساخت، شرکت توزیع برق، شهرداری و شرکت پخش فراوردههای نفتی و… باید آماده خدمت رسانی باشند.
وی عنوان کرد: یکی از اقدامات مثبتی که در استان انجام گرفته جمع آوری نخالههای ساختمانی از مناطق حساس است اما نیازمند همکاری ویژه برای جلوگیری تخلیه مجدد نخاله هستیم.
اعلام هشدار سطح نارنجی هواشناسی و پیش بینی آب گرفتگی معابر
محمد زوراوند سرپرست هواشناسی استان کرمانشاه نیز در ادامه این نشست گفت: طی ۴۸ ساعت آینده بارش باران نسبتاً شدیدی را برای استان پیش بینی میکنیم که شدت آن برای ظهر فردا بیشتر است.
وی با اشاره به اعلام هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای استان کرمانشاه، افزود: همچنین کاهش دما و بارش برف برای گردنهها و مناطق سردسیر نیز پیش بینی شده است.
سرپرست هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: وزش باد شدید، تگرگ و رعد و برق، آب گرفتگی معابر، رواناب، لغزندگی جادهها و خسارت به مزارع و تجهیزات کشاورزی نیز پیش بینی میشود.
زوراوند خاطر نشان کرد: در این سامانه بارشی احتمال بارش باران بالای ۲۰ میلیمتر در حالت نرمال و در پیک بارشها ۴۰ الی ۶۰ میلیمتر بارش وجود دارد.
وی ادامه داد: در مجموع در سال زراعی جاری برای کل استان کرمانشاه ۳۰ درصد کاهش بارندگی داریم.
۳۰ کیلومتر از رودخانههای کرمانشاه لایروبی شدند / تمام دستگاههای خدمات رسان در آمادگی باشند
محمدطیب صحرایی استاندار کرمانشاه نیز در نشست اضطراری ستاد مدیریت بحران اعلام کرد: با توجه به اقلیم استان باید توجه داشته باشیم هر زمان امکان بارندگیهای شدید وجود دارد و باید بتوانیم با حفظ آمادگی شرایط را مدیریت کنیم.
وی اضافه کرد: در چنین شرایطی که با هشدارهای هواشناسی مواجه میشویم نیازمند مراقبت بیشتری هستیم تا دچار حوادث ناگوار نشویم.
استاندار کرمانشاه گفت: افرادی که مسئولیتهای ویژه دارند باید آمادگی حداکثری را داشته باشند تا به موقع به مردم خدمت رسانی کنند.
صحرایی بیان کرد: تا به امروز ۳۰ کیلومتر لایروبی رودخانهها، کانالها و محلهای گذر آب انجام شده و بعد از بارندگی پیش رو با قدرت بیشتری این پروژه ادامه خواهد یافت و بارندگی پیش رو فرصتی برای شناسایی نقاط ضعف است.
وی تصریح کرد: به دلیل کوتاهی صورت گرفته برخی رودخانهها ۱۳ سال است لایروبی نشدهاند و کارهای زیادی بر زمین مانده است و فرمانداران به صورت ویژه با همکاری شهرداریها باید بر روی تخلیه نخالهها نظارت کنند.
استاندار کرمانشاه از نیروی انتظامی استان خواست با کسانی که نسبت به تخلیه نخالههای ساختمانی در محلهای محل اقدام میکنند، برخورد کنند.
صحرایی با اشاره به شرایط خاص بعضی شهرستانها برای لایروبی، گفت: این شهرها میتوانند در محدوده محدود نسبت به رفع موانع اقدام کنند.
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