به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، «ایوان گیل پینتو» (Yvan Gil Pinto) وزیر امور خارجه ونزوئلا امروز یکشنبه اعلام کرد که کشورش از تحریم نفتی رژیم صهیونیستی به منظور توقف جنایات این رژیم علیه فلسطینیان در نوار غزه حمایت می کند.

خبرگزاری نووستی امروز گزارش داد که وزیر امور خارجه ونزوئلا آنچه که مردم فلسطین در غزه از آن رنج می برند را «جنایت» و نقض تمام توافقات بین المللی در مورد حقوق بشردوستانه توصیف و تأکید کرد که اشغالگران قدس در حال نسل کشی هستند و ونزوئلا بر برقراری آتش بس بدون قید و شرط اصرار دارد.

وی با اشاره به اینکه کاراکاس به اسرائیل نفت صادر نمی کند و روابط دیپلماتیک با این رژیم ندارد، تاکید کرد که کشورش از هر اقدامی که در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) برای حل وضعیت غزه اتخاذ شود، حمایت خواهد کرد.

در چهل و چهارمین روز از آغاز عملیات طوفان الاقصی، جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی ساعاتی قبل به شدت مناطق مختلف نوار غزه به ویژه مناطق شمالی این باریکه را هدف حمله‌های هوایی خود قرار دادند.

دفتر اطلاع‌رسانی دولتی غزه اعلام کرد که از آغاز حملات ارتش رژیم صهیونیستی به غزه تاکنون ۱۳۰۰۰ فلسطینی از جمله ۵۵۰۰ کودک و ۳۵۰۰ زن به شهادت رسیده‌اند.