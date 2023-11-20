به گزارش خبرگزاری مهر، حسین بلوکی در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: تصاویر این دوربین‌ها در محل اتاق مانیتورینگ مرکز مدیریت راه‌های استان دریافت شده و در موقع وقوع رخداد و حوادث جاده‌ای و همچنین نیاز به عملیات راهداری، در کم‌ترین زمان ممکن اکیپ‌های امداد رسان به محل اعزام شده و نسبت به انجام عملیات امداد رسانی اقدام می‌کنند.

بلوکی گفت: علاوه بر سامانه‌های مذکور شش سامانه عکس برداری ثابت نیز در محورهای مهم استان نصب و راه اندازی خواهد شد که تصاویر این سامانه‌ها به وب‌سایت سازمان ارسال می‌شود و مسافران و رانندگان می‌توانند با مراجعه به وب سایت سازمان به آدرس ir.۱۴۱ تصاویر این دوربین‌ها را دریافت و نسبت به تصمیم گیری مناسب برای انجام سفر اقدام کنند.