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۲۹ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۰۳

رئیس مرکز مدیریت راه‌های آذربایجان شرقی:

دوربین‌های جاده‌ای آذربایجان شرقی به ۳۳ دستگاه افزایش می‌یابد

دوربین‌های جاده‌ای آذربایجان شرقی به ۳۳ دستگاه افزایش می‌یابد

تبریز-رئیس مرکز مدیریت راه‌های آذربایجان شرقی گفت:  با اضافه شدن ۹ مورد سامانه نظارت تصویری در گردنه‌ها و نقاط حادثه خیز مهم استان تعداد این سامانه‌ها به ۳۳ مورد افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین بلوکی در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: تصاویر این دوربین‌ها در محل اتاق مانیتورینگ مرکز مدیریت راه‌های استان دریافت شده و در موقع وقوع رخداد و حوادث جاده‌ای و همچنین نیاز به عملیات راهداری، در کم‌ترین زمان ممکن اکیپ‌های امداد رسان به محل اعزام شده و نسبت به انجام عملیات امداد رسانی اقدام می‌کنند.

بلوکی گفت: علاوه بر سامانه‌های مذکور شش سامانه عکس برداری ثابت نیز در محورهای مهم استان نصب و راه اندازی خواهد شد که تصاویر این سامانه‌ها به وب‌سایت سازمان ارسال می‌شود و مسافران و رانندگان می‌توانند با مراجعه به وب سایت سازمان به آدرس ir.۱۴۱ تصاویر این دوربین‌ها را دریافت و نسبت به تصمیم گیری مناسب برای انجام سفر اقدام کنند.

کد مطلب 5945344

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