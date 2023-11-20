۱۷ فقره سرقت در شهرستان جم کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یونس دهقانی دوشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور افزایش احساس امنیت در جامعه، پلیس شهرستان جم با بهره گیری تمامی امکانات و تمرکز بر نقاط جرم خیز اقدامات لازم را برای مقابله با سرقت در دستور کار خود قرار داده است.

فرمانده انتظامی شهرستان جم گفت: در نتیجه اقدامات و تلاش‌های شبانه روزی مأموران کلانتری ۱۱ ولایت جم یک باند سارق حرفه‌ای که ۲ نفر سارق و سه نفر مالخر بوده است دستگیر شدند.

وی گفت: در تحقیقات به عمل آمده به ۱۷ فقره انواع سرقت از جمله سرقت اماکن خصوصی، سرقت در معابر، سرقت موتورسیکلت، و سرقت باغات اعتراف و پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات تحویل مراجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان جم عنوان کرد: سارقان از مکان‌های سرقت می‌کنند که کمترین وسیله بازدارنده در آنجا باشد لذا شهروندان برای پیشگیری از سرقت رعایت نکات ایمنی و بکارگیری سیستم‌های ضد سرقت مثل ردیاب، دزدگیر و دیگر تجهیزات امنیتی به شما کمک خواهد کرد تا احتمال سرقت را پایین بیاورید.