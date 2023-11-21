به گزارش خبرنگار مهر، هنرمندان و گروه‌های شناخته در ژانرهای مختلف موسیقی طی روزهای پیش رو، برای برگزاری کنسرت در تهران و شهرهای مختلف کشور آماده می‌شوند.

این کنسرت‌ها در حالی برگزار می‌شود که در آذر ماه امسال تعداد کنسرت‌ها در ژانرهایی غیر از موسیقی پاپ از روند رو به افزایشی برخوردار هستند؛ کنسرت‌هایی که در حوزه‌های موسیقی کلاسیک، موسیقی ایرانی، موسیقی تلفیقی و موسیقی نواحی پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد. اما همچنان سهم موسیقی نواحی در این حوزه بسیار کمتر از سایر ژانرها است.

آنچه می‌خوانید نگاهی اجمالی به برنامه کنسرت‌ها در تهران و شهرهای مختلف کشوراست که اسامی آنها از سامانه‌های رسمی فروش بلیت کنسرت‌ها در ایران احصا شده است.

*سه شنبه ۳۰ آبان

- کنسرت اشوان | تالار اسپیناس تهران

- کنسرت حمید هیراد | سالن آرش مارکت انزلی

- کنسرت گرشا رضایی | سینما فرهنگ میانه

- کنسرت مهدی یغمایی | برج میلاد تهران

- کنسرت معین زندی | سینما قدس سیرجان

- کنسرت آرون افشار | سالن ورزشی سرداران شهید علی آبادکتول

- کنسرت گروه آوای موج | برج آزادی تهران

- کنسرت گروه «آرام دل» | تالار خاتم الانبیا رشت

- کنسرت آرمین زارعی | سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

- کنسرت امید حاجیلی | سالن پایتخت رشت

- کنسرت گروه «نونوا» | مجتمع نهم دی بوشهر

- کنسرت مسعود صادقلو | سالن هلال احمر گرگان

- کنسرت سامان جلیلی | سالن حافظ کرج

- کنسرت حامیم | تالار وحدت ارومیه

- کنسرت مصطفی راغب | سالن فنی و حرفه‌ای ایلام

- کنسرت مجید رضوی | سالن سیتی سنتر اصفهان

- کنسرت علیرضا طلیسچی | مجتمع گردشگری ایرانیان قزوین

- کنسرت بهنام بانی | سالن دنیای آرزو ساری

- کنسرت علی یاسینی | سالن سینما هلال احمر زاهدان

*چهارشنبه ۱ آذر

- کنسرت رضا صادقی | سالن خلیج فارس شهریار

کنسرت ارکستر داتا (خاک وطن) | تالار وحدت

- کنسرت گرشا رضایی | سالم عبدالقادر مراغی مراغه

- کنسرت رضا یزدانی | برج میلاد تهران

- کنسرت محمد عذرخواه | تالار مرکزی رشت

- کنسرت گروه آوای موج | برج آزادی تهران

- کنسرت مهدی احمدوند | تالار فرهنگ و هنر کرمان

- کنسرت بهنام بانی | سالن دنیای آرزو ساری

- کنسرت علی یاسینی | سالن سینما هلال احمر زاهدان

- کنسرت محمد حداد | سالن ارشاد نور

- کنسرت علیرضا طلیسچی | سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

- کنسرت رضا بهرام | مرکز همایش‌های شهر تبریز

- کنسرت گروه وحدت | سالن سینما جهان نما چالوس

- کنسرت ناصر زینلی | تالار رودکی اصفهان

- کنسرت حمید هیراد | سالن آرش مارکت انزلی

- کنسرت رستاک حلاج | سالن هلال احمر گرگان

- کنسرت گروه ماکان | سالن رویال هال کیش

*پنجشنبه ۲ آذر

- کنسرت محسن یگانه | تالار اسپیناس تهران

- کنسرت مصطفی راغب | سالن ارشاد گنبدکاوس

- کنسرت بهنام بانی | تالار دنیای آرزو ساری

- کنسرت مهدی فرامرزی | برج آزادی تهران

- کنسرت گرشارضایی | سالن لوکس اکومال کرج

- کنسرت مسعود صادقلو | سینما جهان نما چالوس

- کنسرت سامان جلیلی | سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

- کنسرت محسن گروسی | سالن حافظ

- کنسرت مهدی احمدوند | تالار فرهنگ و هنر کرمان

- کنسرت حامیم | تالار هال مریم کیش

- کنسرت علی یاسینی | سال رویال هال کیش

*جمعه ۳ آذر

- کنسرت پرواز همای | تالار شهید آوینی خرم آباد

- کنسرت ناصر زینلی | مجتمع فرهنگی اردبیل

- کنسرت امین داستان | سالن شهید سلیمانی بوکان

- کنسرت سهراب پاکزاد | سالن رویال هال کیش

* شنبه ۴ آذر

- کنسرت پرواز همای | سالن شهید سلیمانی کوهدشت

*پنجشنبه ۹ آذر

- کنسرت رضا بهرام | تالار هال مریم کیش

- کنسرت بهنام بانی | سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

- کنسرت علی یاسینی | سالن شهید آوینی بندرعباس

- کنسرت روزبه نعمت الهی | برج میلاد تهران

- کنسرت علیرضا طلیسچی | تالار اسپیناس تهران

*جمعه ۱۰ آذر

- کنسرت فلامنکو «رُمیک هوانسیان» | فرهنگسرای نیاوران تهران

- کنسرت برگزیدگان فستیوال پیانو کلارا | خانه هنرمندان ایران

- کنسرت معین زندی | سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

- کنسرت ایهام بند | برج میلاد تهران

- کنسرت ناصر زینلی | تالار اسپیناس تهران

- کنسرت علی یاسینی | سالن شهید آوینی بندرعباس

*شنبه ۱۱ آذر

- کنسرت محسن یگانه | تالار اسپیناس تهران

- کنسرت معین زندی | سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

- کنسرت مجید رضوی | سالن شهید آوینی بندرعباس

- کنسرت مهدی احمدوند | برج میلاد تهران

*یکشنبه ۱۲ آذر

- کنسرت میلاد درخشانی | تالار وحدت تهران

- کنسرت علی زندوکیلی | برج میلاد تهران

- کنسرت مجید رضوی | سالن شهید آوینی بندرعباس

*دوشنبه ۱۳ آذر

- کنسرت حامیم | تالار اسپیناس تهران

*سه شنبه ۱۴ آذر

- کنسرت امید حاجیلی | سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

- کنسرت فرزاد فرزین | تالار اسپیناس تهران

* چهارشنبه ۱۵ آذر

- کنسرت ارکستر ملی ایران به رهبری مجید انتظامی | تالار وحدت

*پنجشنبه ۱۶ آذر

- کنسرت گروه موسیقی بختیاری با هنرمندی کورش اسدپور| تالار فرهنگسرای بروجرد

- کنسرت مجید رضوی | سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

- کنسرت ارکستر ملی ایران به رهبری مجید انتظامی | تالار وحدت

*جمعه ۱۷ آذر

- کنسرت باز آمدم تهمورس پورناظری | تالار اسپیناس تهران

- کنسرت نوشه (ویژه بانوان) | تالار وحدت

- کنسرت بابک جهانبخش | برج میلاد تهران

*یکشنبه ۱۹ آذر

- کنسرت گروه ماکان | سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

*دوشنبه ۲۰ آذر

- کنسرت حمید هیراد و مصطفی راغب| برج میلاد تهران

*پنجشنبه ۳۰ آذر

- کنسرت آرون افشار | برج میلاد تهران