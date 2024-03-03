به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی برج میلاد تهران، کنسرت رایگان رضا صادقی خواننده محبوب کشور تحت عنوان «شکوه محبت» برای اولین‌بار و به مناسبت هفته احسان و نیکوکاری با حضور کودکان کار و خیابان در برج میلاد برگزار می‌شود.

این کنسرت با همراهی رضا صادقی و به همت شرکت برج میلاد و مشارکت گروه هنری لیما دوشنبه ۱۴ اسفند در سالن اصلی مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار خواهد شد.

بر اساس این خبر طبق هماهنگی با مجموعه‌های مردمی فعال در این حوزه، بیش از ۱۵۰۰ کودک کار از مناطق مختلف شهر تهران به این کنسرت دعوت شده‌اند تا در کنار این هنرمند عزیز کشورمان، روز خوبی را در برج میلاد داشته باشند.