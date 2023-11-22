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۱ آذر ۱۴۰۲، ۱۰:۱۰

جزئیاتی از دخل و خرج پیشنهادی دولت در سال ۱۴۰۳-۱۰

سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی

سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی

دولت براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به موجب ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه سهم صندوق توسعه ملی را از درآمدهای نفتی ۴۰ درصد براورد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر دولت براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به موجب ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه اعلام کرده است درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را به حساب ارزی که به نام دولت جمهوری اسلامی نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود واریز کند. براین اساس دولت پیش بینی کرده است سهم صندوق توسعه ملی ۴۰ درصد و سهم مناطق نفت خیز، گاز خیز و توسعه نیافته ۳ درصد شود.

کد مطلب 5946852
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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