سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی

به گزارش خبرنگار مهر دولت براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به موجب ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه اعلام کرده است درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را به حساب ارزی که به نام دولت جمهوری اسلامی نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود واریز کند. براین اساس دولت پیش بینی کرده است سهم صندوق توسعه ملی ۴۰ درصد و سهم مناطق نفت خیز، گاز خیز و توسعه نیافته ۳ درصد شود.