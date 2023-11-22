به گزارش خبرنگار مهر، متن کامل بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ که ۳۰ آبان ماه طی نامه‌ای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

در بخش‌هایی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که مربوط به وزارت ارتباطات می‌شود ماده ای در خصوص امنیت سایبری آمده است که براساس آن دستگاههای اجرایی مکلف به اختصاص اعتبار برای ارتقای امنیت سایبری شده اند.

جزییات این ماده به شرح زیر است:

«تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱ قانون برنامه هفتم توسعه و شرکت‌های دولتی و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند مکلف‌اند حداقل نیم درصد (۵/‏۰ %) از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول ۱، ۴ و۶) یا از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.

آئین نامه اجرایی این تبصره مشتمل بر موارد استثنا به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»