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۱ آذر ۱۴۰۲، ۱۶:۳۱

نشست مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران برگزار شد

نشست مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران برگزار شد

نشست مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام شرکت ملی نفت ایران با حضور اعضا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نقل از شرکت ملی نفت ایران، نشست مجمع عمومی عادی شرکت ملی نفت ایران روز گذشته (سه‌شنبه، ۳۰ آبان‌ماه) در ساختمان مرکزی وزارت نفت برگزار شد.

در ابتدای این نشست محسن خجسته‌مهر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، رویکردها، برنامه‌ها و اقدام‌های این شرکت در زمینه‌های اکتشاف، توسعه و تولید نفت و گاز، توسعه میدان‌های مشترک، سرمایه‌گذاری، صادرات، پژوهش، ساخت داخل، شرکت‌های دانش‌بنیان و… را تشریح کرد.

اعضای مجمع نیز از تلاش‌ها و عملکرد مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران در اجرای مأموریت‌های راهبردی قدردانی کردند.

در ادامه این نشست، گزارش حسابرسی مستقل و بازرس قانونی درباره صورت‌های مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ قرائت و تصویب شد.

*شکیلا علیزاده

کد مطلب 5947363

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