خرید ۲۰۰ اتوبوس برقی برای ناوگان حمل و نقل عمومی تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار با اشاره به اهمیت نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهر و استفاده از تکنولوژیهای نو اظهار کرد: مدیریت شهری در دو سال گذشته اقدامات مؤثری برای نوسازی ناوگان حمل و نقل در راستای کاستن از بار ترافیکی و کاهش آلودگی در شهر انجام داده است.
وی با اشاره به نتایج ملموس نوسازی ناوگان حمل و نقل در کاهش آلودگی هوای کلانشهر تبریز، افزود: توجه به سلامت عمومی شهروندان و اجرای پروژههای متنوع زیست محیطی در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد چرا که خود را بدهکار نسلهای آتی در حوزه آلایندگی محیط زیست میدانیم.
شهردار تبریز با بیان اینکه، توسعه حمل و نقل عمومی مانند خرید تاکسی و اتوبوسهای جدید نقش بسزایی در تحقق اهداف و برنامههای راهبردی عملیاتی شهرداری تبریز داشته است. تصریح کرد: بکارگیری اتوبوس برقی گامی نوین به سوی شهر بدون آلودگی و پاک خواهد بود بر همین اساس راهبرد مدیریت شهری استفاده حداکثری از فناوریهای پاکی چون اتوبوسهای برقی در بلند مدت است.
وی با بیان اینکه در ۶ ماهه نخست امسال در حوزه حمل و نقل شهری ۱۰۷ درصد تحقق بودجهای انجام شده است، خاطر نشان کرد: حل معضل ترافیک و حرکت به سمت و سوی شهر پاک در بلند مدت تنها با تمرکز بر حوزه حمل و نقل شهری من جمله نوسازی ناوگان تاکسیرانی و اتوبوسرانی، تسریع عملیات عمرانی با تزریق به موقع بودجه در احداث ایستگاههای مترو امکان پذیر است.
نظر شما