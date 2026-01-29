به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد سعیدی ظهر پنجشنبه در دیدار جمعی از کارکنان شرکت صنایع هواپیمایی وابسته به وزارت دفاع ، با اشاره به رفتارشناسی دشمنان انقلاب اسلامی اظهار کرد: دشمنان به دلیل کج‌اندیشی و انحراف در مسیر فکری خود، توان درک واقعیت‌های عمیق و ریشه‌دار ملت مجاهد و سرافراز ایران را ندارند و همین ناتوانی سبب شده تحلیل‌های آنان همواره با خطا همراه باشد.

وی گفت: آنچه دشمن از فهم آن عاجز است، حقیقت قیام مردمی انقلاب اسلامی است، انقلابی که بر پایه پیروی از ولی خدا و نائب برحق امام عصر(عج) شکل گرفت و مردم برای حفظ آن، جان، مال و عزیزان خود را تقدیم کردند.

تولیت حرم مطهر بانوی کرامت افزود: این انقلاب یک شجره طیبه است که با خون شهدا آبیاری شده و هرچه زمان می‌گذرد بر استحکام و ثمره آن افزوده می‌شود، به گونه‌ای که امروز آثار و برکات آن نه تنها در داخل کشور بلکه در سراسر منطقه قابل مشاهده است.

وی با اشاره به تقابل همیشگی جبهه حق و جبهه باطل تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در صف جبهه حق قرار دارد و دشمنان آن در جبهه باطل ایستاده‌اند، اما تفاوت اساسی این دو جبهه در یک حقیقت بزرگ نهفته است و آن، حمایت و معیت الهی با جبهه حق است، نعمتی که جبهه باطل هرگز از آن برخوردار نیست.

آیت‌الله سعیدی با یادآوری سرگذشت انبیای الهی بیان کرد: در تاریخ، نمونه‌های روشنی از این معیت الهی وجود دارد، از نجات حضرت موسی علیه‌السلام از سلطه فرعون گرفته تا رهایی حضرت ابراهیم علیه‌السلام از آتش نمرود که همگی نشان‌دهنده سنت الهی در یاری حق‌طلبان است.

وی در ادامه با اشاره به تلاش رهبران و مسئولان کشور برای تبیین حقایق در عرصه بین‌المللی اظهار کرد: امروز نیز تلاش می‌شود منطق حق به سردمداران استکبار، از جمله رئیس‌جمهور آمریکا، تفهیم شود، اما همان‌گونه که فرعون و نمرود در برابر حقیقت ایستادگی کردند، آنان نیز گوش شنوایی برای شنیدن سخن حق ندارند.

تولیت حرم مطهر بانوی کرامت افزود: تاریخ بشر مملو از مقاومت مستکبران در برابر هدایت انبیا و اولیای الهی است، اما ملت ایران ثابت کرده‌اند که علی‌رغم فشارها، تهدیدها و هزینه‌های سنگین، از مسیر هدایت رهبر الهی خود عقب‌نشینی نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه خداوند به دشمنان حق مهلت می‌دهد، خاطرنشان کرد: این مهلت برای برخی زمینه بازگشت و توبه را فراهم می‌کند و برای برخی دیگر موجب فرو رفتن بیشتر در مسیر ظلم، گناه و جنایت می‌شود که سرانجامی جز خسران نخواهد داشت.

آیت‌الله سعیدی با تأکید بر جایگاه رفیع شهدا گفت: شهدا زنده‌اند و همچنان یاور دین خدا هستند و جامعه اسلامی باید با الگوگیری از سیره آنان، مسیر خود را تصحیح و تقویت کند.

وی افزود: اگر تقوای الهی در همه عرصه‌های زندگی فردی و اجتماعی محور عمل قرار گیرد و در کنار آن توسل به اهل‌بیت علیهم‌السلام و شهدا مورد توجه باشد، بدون تردید برکت، رشد و تعالی در اندیشه و رفتار جامعه اسلامی نمایان خواهد شد.