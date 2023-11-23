رویداد کارآفرینی دانش آموزی در کهگیلویه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار جمالی افزود: ۳ سال است که فعالیت خود را در دهدشت شروع کردیم و افراد صاحب ایده حمایت و حتی ایده‌های آن‌ها به مرحله تولید محصول و فروش رسید.

وی با بیان اینکه حمایت از کسب و کارهای نوپا و افراد صاحب ایده یکی از رسالت‌های اصلی مرکز رشد شهرستان است، اظهار کرد: خیلی دانش آموزان ما از لحاظ قدرت مالی توان ثبت نام در برخی مدارس خاص را ندارند.

جمالی گفت: مرکز رشد می‌تواند با همکاری آموزش و پرورش شهرستان مکانی را فراهم کند که در آن کارهای عملی انجام شود.

جمالی تصریح کرد: وقتی این فضا تجهیز شد با یک هزینه ناچیزی بچه‌های شهرستان می‌توانند از آن امکانات مادی و معنوی استفاده کنند.

مدیر مرکز رشد کهگیلویه یکی از رسالت‌های مرکز رشد را تیم سازی عنوان کرد و گفت: هر برنامه که وابسته به مرکز رشد باشد، متشکل از یک تیم و اجرای جدید است.