به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان صبح پنجشنبه در جمع فعالان فرهنگی و قرآنی فارس گفت: خداوند متعال بندگان خود را دوست دارد و برای هدایت آنان قرآن را به عنوان «عشقنامه» و مرامنامهای فرستاده که راه سعادت بشر را ترسیم میکند.
وی با بیان اینکه خداوند خود «نور» است و قرآن نیز کتاب نور به شمار میرود، افزود: هر کس به دنبال روشنایی و دوری از تاریکی است باید به قرآن تمسک کند، چرا که این کتاب الهی «یهدی للتی هی اقوم» و کاملترین و استوارترین مسیر زندگی را نشان میدهد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: اگر انسانها به دنبال آرامش حقیقی هستند، این آرامش در یاد خدا و قرآن نهفته است و میتوان پاسخ همه نیازهای زندگی را در چارچوبهای این کتاب آسمانی جستوجو کرد.
حجت الاسلام ولدان با اشاره به سادگی و فطری بودن دین اسلام گفت: خداوند قرآن را به گونهای نازل کرده که برای همه قابل فهم باشد؛ چرا که «ولقد یسرنا القرآن» نشان میدهد مسیر هدایت الهی دشوار نیست و با زبان جان انسانها سخن میگوید.
وی قرآن را «هوشمندترین موجود هستی» توصیف کرد و افزود: هر اندازه به سمت قرآن حرکت کنیم، این کتاب الهی به ما میدان رشد میدهد و کلامی راست، دلنشین و حیاتبخش برای انسان است.
طرح زندگی با آیه ها زمینه ساز زمینه انس بیشتر جامعه با آیات الهی
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس همچنین از فراهم شدن «فرصتی طلایی» برای خدمت به قرآن سخن گفت و اظهار کرد: میتوان با اجرای طرح «زندگی با آیهها» و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، تا پایان سال یک چله قرآنی را رقم زد و زمینه انس بیشتر جامعه با آیات الهی را فراهم کرد.
حجت الاسلام ولدان با تأکید بر اینکه قرآن تنها کتاب مقدس نیست بلکه «کتاب زندگیساز» است، تصریح کرد: این کتاب میتواند سرنوشت افراد، خانوادهها و حتی نسلها را تغییر دهد، چرا که خداوند میفرماید «ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم».
وی از حاضران خواست هر کجا که هستند همانجا را «مرکز دنیا» بدانند و با احساس مسئولیت، فعالیتهای قرآنی را گسترش دهند و افزود: حتی پیشکسوتان و بازنشستگان نیز میتوانند در ترویج فرهنگ قرآنی نقشآفرین باشند.
لزوم تقویت سفیران قرآنی در جامعه
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس پیشنهاد داد مدل «سفیران قرآنی» در جامعه تقویت شود و گفت: در ماه مبارک رمضان میتوان با محوریت ۳۰ آیه در ۳۰ روز، پیامهای کاربردی قرآن را وارد زندگی مردم کرد.
حجت الاسلام ولدان در پایان با تأکید بر صبر و تمسک به ولایت به عنوان راههای یاریگرفتن از دین، ابراز امیدواری کرد که همگان در مسیر «زندگی با آیهها» رهرو راه امیرالمؤمنین(ع) و از یاوران حضرت مهدی(عج) باشند.
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