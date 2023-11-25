به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان و استقلال تهران در چارچوب هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه فولادشهر پیگیری می‌شود.

ذوب‌آهن اصفهان برای این دیدار پارسا جعفری، پوریا آریا کیا، امیرحسین جدی، محمد قریشی، شایان مصلح، نادر محمدی، مهرداد رضایی، مجید علی‌یاری، فردین یوسفی، محمدجواد محمدی و محمدحسین اسلامی را در ترکیب دارد؛ محمد ربیعی هدایت ذوب‌آهن در این مسابقه را برعهده دارد.

در آن سوی میدان، استقلال تهران با هدایت جواد نکونام با سیدحسین حسینی، ایمان سلیمی، ابوالفضل جلالی، کوین یامگا، امید حامدی‌فر، روزبه چشمی، مهدی مهدی‌پور، گوستاوو بلانکو، آرش رضاوند، مهرداد محمدی و آرمین سهرابیان پا به این مسابقه گذاشته است.

ربیعی برای این مسابقه کمال کامیابی نیا و دانیال ایری را جمع نفرات اصلی خارج کرده و نادر محمدی و مهرداد رضایی را به جمع نفرات اصلی اضافه کرده است.

نکونام نیز به نسبت دیدار با تراکتور، تنها یک تغییر را در ترکیب تیمش ایجاد کرده که طی آن، امید حامدی‌فر را به جای محمدحسین مرادمند در ترکیب اصلی قرار داده است.

این مسابقه از ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه فولادشهر آغاز می‌شود.