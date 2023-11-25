چهار واحد صنفی متخلف در میانه پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن رفیعی روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پیرو مطالبات و درخواست‌های مردمی و با هدف ارتقا امنیت در اصناف و پیشگیری و مقابله با تخلفات و ناهنجاری‌های اجتماعی در واحدهای صنفی و ارزیابی میزان پایبندی اصناف به قوانین و ضوابط ابلاغی طرح تشدید کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی را اجرا کردند.

وی اظهار کرد: در این طرح مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی در بازدید و ارزیابی فعالیت‌های بیش از ۲۰ واحد صنفی، ۲ واحد کافه سرا و ۲ واحد قهوه خانه را به علت عدم رعایت قوانین و تکرار تخلفات و نادیده گرفتن تذکرات قبلی پلمب کردند.

رفیعی، ادامه داد: در این طرح همچنین به سه واحد صنفی دیگر اخطار کتبی و به ۱۳ واحد صنفی نیز تذکرات شفاهی ارائه شد.