تبریزی در انتظار جواب MRI/ هافبک آلومینیوم دو ماه دور از میادین

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال آلومینیوم در هفته یازدهم لیگ برتر روز جمعه ۳ آذر در ورزشگاه امام خمینی (ره) شهر اراک به مصاف تیم پیکان رفت که این بازی که با حواشی زیادی هم همراه بود در پایان با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.

در جریان این دیدار مرتضی تبریزی مهاجم تیم آلومینیوم از ناحیه زانو با آسیب دیدگی شدیدی رو به رو شد و نتوانست تا پایان تیم خود را همراهی کند و جای خود را به رضا جبیره داد. در همین خصوص گفته می‌شد که این بازیکن با پارگی رباط صلیبی مواجه شده است.

یکی از مسئولان تیم فوتبال آلومینیوم اراک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در این رابطه گفت: زانوی تبریزی هنوز التهاب دارد و نمی‌توانیم بگوییم که او رباط صلیبی پاره کرده است. او پس از رفع التهاب زانوی خود باید MRI دهد تا میزبان مصدومیتش مشخص شود و اکنون نمی‌توان گفت که فصل برای این بازیکن به اتمام رسیده است.

او ادامه داد: امین جهان کهن دیگر مصدوم آلومینیوم است که به دلیل مصدومیت از ناحیه ماهیچه دوقلوی پا دست کم دو ماه قادر به همراهی تیم نیست.

به این ترتیب آلومینیوم اراک حداقل تا پایان نیم فصل نمی‌تواند از دو بازیکن تیم خود استفاده کند. اراکی‌ها در هفته دوازدهم روز جمعه ۱۷ آذر در ورزشگاه تختی آبادان میهمان تیم صنعت نفت هستند. شاگردان سید مجتبی حسینی با گذشت ۱۱ هفته از رقابت‌های لیگ برتر ۱۴ امتیاز کسب کرده اند و در جایگاه نهم جدول قرار دارند.