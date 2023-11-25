نگاهی به عملکرد تیم قعرنشین لیگ برتر/ استقلال شوت زن اما گل نزن

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال خوزستان در این فصل از رقابت‌های لیگ برتر از ۱۱ بازی گذشته تنها ۴ امتیاز کسب کرده و تنهای تیمی است که تاکنون بردی را در فصل بیست و سوم تجربه نکرده است.

استقلال خوزستان اکنون در رده شانزدهم جدول قرار گرفته است و در صورت پیروزی نساجی مقابل پرسپولیس، فاصله این تیم تا رده پانزدهم به عدد ۵ خواهد رسید و کار آنها را در ادامه مسابقات سخت‌تر خواهد کرد.

در هفته اول استقلال خوزستان رو در روی شمس آذر قزوین قرار گرفت و ۱۴ شوت به سمت دروازه این تیم شلیک کرد. در هفته دوم آبی‌ها خوزستانی رو در روی آلومینیوم اراک قرار گرفتند و ۱۳ شوت زدند.

در هفته سوم، ۱۲ شوت به سمت دروازه تراکتور، در هفته ششم ۱۰ شوت به سمت دروازه فولاد، در هفته هفتم ۱۳ شوت به سمت دروازه پیکان، در هفته هشتم ۱۳ شوت به سمت دروازه صنعت نفت آبادان، در هفته نهم ۱۴ شوت به سمت دروازه گل گهر و در هفته یازدهم ۱۹ شوت به سمت دروازه سپاهان زدند.

استقلالی‌ها تنها در برابر، استقلال تهران، ذوب آهن و ملوان بندرانزلی در هفته‌های چهارم، پنجم و دهم آمار پایین‌تری را نسب به حریفان در شوت زدن به سمت دروازه‌ها به ثبت رسانده اند.

شاگردان سیروس پورموسوی در مجموع ۱۲۴ شوت به سمت دروازه حریفان شلیک کرده اند که ۴۱ شوت آنها در چارچوب دروازه بوده و تنها ۶ گل را برای استقلال به همراه داشته که نشان از بی دقتی و ضعف بزرگ بازیکنان این تیم در زدن شوت نهایی است.

استقلال خوزستان تا پایان نیم فصل به ترتیب باید در مقابل تیم‌های، نساجی مازندران، پرسپولیس، مس رفسنجان و هوادار تهران برود که در مقابل پرسپولیس و مس رفسنجان این تیم میزبان است و باید دید پورموسوی و شاگردانش می‌توانند از انتهای جدول دل بکنند یا نیم فصل را با قعر نشینی به پایان خواهند رساند.

رضا دهقانی، شهرام سالاری، آرش مهری بابادی و رحیم زهیوی چهار مهاجمی هستند که در نقل و انتقالات پیش از به جمع استقلالی‌ها اضافه شدند اما نتوانستند آمار گلزنی این تیم را بهبود ببخشند و این تیم در کنار پیکان ضعیف‌ترین خط حمله را در بین سایر تیم‌ها دارند.