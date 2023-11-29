حضور فعال ایران در اجلاس کمیته فناوری نانو سازمان استانداردسازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، طی این اجلاسیه که بر تعیین اولویتها، حل چالشها و پیشبرد پروژه های استانداردهای بینالمللی تمرکز داشت، متخصصان ایرانی به صورت مجازی در نشستهای کارگروههای تخصصی حضور یافته و سه استاندارد بینالمللی در دست تدوین با مسئولیت جمهوری اسلامی ایران نیز در این اجلاس مورد بحث و بررسی اعضای ایزو قرار گرفت.
استاندارد با موضوع ماسکهای نانویی یکی از استانداردهای در دست تدوین با مسئولیت ایران است که در این اجلاسیه ارائه شد و بعد از رایگیری اعضای ایزو، مصوب شد که به مرحله بعدی فرایند تدوین استاندارد ارسال شود. پیشنهاد استاندارد دیگر با مسئولیت ایران با موضوع نانوامولسیون ارائه شده و پس از پاسخدهی مسئول پروژه به کامنتهای متخصصان و اعضای ایزو، وارد مرحله بعدی از مراحل تدوین شد.
همچنین استاندارد قبلی پیشنهادی ایران با موضوع تعیین ویژگیهای نانوکلی که قبلا در این کمیته تدوین و منتشر شده بود، مجددا و پس از اجماع اعضا، مورد تایید مجدد قرار گرفت. علاوه بر این، متخصصان کشورمان در بررسی استانداردهای در حال تدوین که توسط سایر کشورها پیشنهاد شده بود، مانند استانداردهای گرافن و مواد دوبعدی، نانوکودها، نانوحسگرها، برچسب گذاری محصولات نانو، طی جلسات داخلی برگزار شده، نظرات و پیشنهادات خود را به سازمان ایزو ارسال کرده بودند.
در نشست روز پایانی در مصوبات این اجلاسیه نیز، از تلاش های علی بیت الهی، رئیس اسبق کمیته ملی استاندارد نانو بابت سالها مشارکت و فعالیت در تدوین استانداردهای بینالمللی نانو قدردانی شد.
تاکنون ۱۰۶ استاندارد در بخشهای مختلف نانو در ایزو منتشر شده است که کشورمان با پیشنهاد ۱۲ استاندارد در جایگاه چهارم فعال ترین اعضای ایزو قرار دارد. تدوین استانداردهای بینالمللی معمولا دو تا سه سال زمان میبرد. اساس تدوین استانداردهای بینالمللی در سازمان ایزو، اجماع جهانی توسط کشورهای عضو است. کشورهای عضو کمیتههای فنی در مراحل مختلف تدوین استاندارد نظرات تخصصی مختلفی را برای تکمیل و توسعه استاندارد ارائه میکنند. در کمیته فنی استانداردهای فناوری نانو سازمان ایزو، ۳۹ کشور به عنوان عضو اصلی و ۱۸ کشور به عنوان عضو ناظر عضویت دارند.
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