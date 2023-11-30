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۱۰ آذر ۱۴۰۲، ۰:۰۹

معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان:

اقامتگاه‌های بوم‌گردی بهترین محرک‌ رونق اقتصادی در روستاها هستد

اقامتگاه‌های بوم‌گردی بهترین محرک‌ رونق اقتصادی در روستاها هستد

سنندج_معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان گفت: اقامتگاه‌های بوم‌گردی از بهترین محرک‌های رونق اقتصادی در روستاها هستند که می‌توانند زمینه اشتغال پایدار را فراهم کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آرمان وطن‌دوست پنج شنبه شب در دوره آموزشی که با عنوان «مفهوم بوم‌گردی و آشنایی با علم تفسیر در اکوتوریسم» ویژه متقاضیان اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان که به‌مدت یک‌روز در اقامتگاه «ژاوه‌رود» روستای گردشگری «آویهنگ» سنندج برگزار شد، اظهار کرد: یکی از عوامل مؤثر در توسعه صنعت گردشگری استان، استفاده از نیروهای علمی و متخصص و ارائه آموزش‌های تخصصی به‌منظور ارتقای کیفیت ارائه خدمات و سطح رضایت‌مندی مهمانان و گردشگران است.

معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان با بیان اینکه توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی باید مبتنی بر صیانت از ظرفیت‌های فرهنگی و معنوی روستاها باشد، افزود: بوم‌گردی فقط اسکان گردشگر در خانه‌های روستایی نیست، بلکه باید مدیران و ساکنان آن منطقه بدانند که چگونه گردشگران داخلی و خارجی را برای سفر به روستاها ترغیب کنند.

وی عنوان کرد: امید است با ارائه آموزش‌هایی در این خصوص، شرایطی برای گردشگران به‌وجود آید که در کنار اقامت، از نمادهای فرهنگی و طبیعی منطقه بازدید کرده و از نزدیک تجربه یک زندگی روستایی را داشته باشند.

‌وطن دوست با بیان اینکه اقامتگاه‌های بوم‌گردی باید محلی برای معرفی آداب و رسوم منطقه باشند، گفت: اقامتگاه‌های بوم‌گردی یکی از بهترین محرک‌های رونق اقتصادی در روستاها هستند که می‌توانند زمینه ایجاد اشتغال پایدار در این مناطق را فراهم کنند.

کد مطلب 5954413

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