به گزارش خبرنگار مهر، آرمان وطندوست پنج شنبه شب در دوره آموزشی که با عنوان «مفهوم بومگردی و آشنایی با علم تفسیر در اکوتوریسم» ویژه متقاضیان اقامتگاههای بومگردی استان که بهمدت یکروز در اقامتگاه «ژاوهرود» روستای گردشگری «آویهنگ» سنندج برگزار شد، اظهار کرد: یکی از عوامل مؤثر در توسعه صنعت گردشگری استان، استفاده از نیروهای علمی و متخصص و ارائه آموزشهای تخصصی بهمنظور ارتقای کیفیت ارائه خدمات و سطح رضایتمندی مهمانان و گردشگران است.
معاون گردشگری و سرمایهگذاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان با بیان اینکه توسعه اقامتگاههای بومگردی باید مبتنی بر صیانت از ظرفیتهای فرهنگی و معنوی روستاها باشد، افزود: بومگردی فقط اسکان گردشگر در خانههای روستایی نیست، بلکه باید مدیران و ساکنان آن منطقه بدانند که چگونه گردشگران داخلی و خارجی را برای سفر به روستاها ترغیب کنند.
وی عنوان کرد: امید است با ارائه آموزشهایی در این خصوص، شرایطی برای گردشگران بهوجود آید که در کنار اقامت، از نمادهای فرهنگی و طبیعی منطقه بازدید کرده و از نزدیک تجربه یک زندگی روستایی را داشته باشند.
وطن دوست با بیان اینکه اقامتگاههای بومگردی باید محلی برای معرفی آداب و رسوم منطقه باشند، گفت: اقامتگاههای بومگردی یکی از بهترین محرکهای رونق اقتصادی در روستاها هستند که میتوانند زمینه ایجاد اشتغال پایدار در این مناطق را فراهم کنند.
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