هوای تبریز برای گروه های حساس ناسالم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، شاخص هوای تبریز هم اکنون براساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر ۱۰۹ و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

بر اساس این گزارش، با توجه به وضع کنونی آلودگی هوا توصیه می‌شود افراد مبتلا و دارای سابقه بیماری‌های قلبی، کلیوی و ریوی، زنان باردار و شیرده، سالمندان و کودکان از تردد در معابر و مرکز شهر و فعالیت طولانی و سنگین در خارج از منزل خودداری کنند.

شاخص آلودگی از صفر تا ۵۰ خوب و هوای پاک، از ۵۰ تا ۱۰۰ سالم، از ۱۰۰ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۰ تا ۲۰۰ نیز ناسالم برای تمام گروه‌ها، ۲۰۰ تا ۳۰۰ خیلی ناسالم و بیش از ۳۰۰ خطرناک و بحرانی است.