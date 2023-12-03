جزئیات تازه از علت فوت نوزاد ۶ ماهه در بیمارستان مفید

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا زندی گفت: نوزاد ۶ ماهه توسط والدین برای درمان به اورژانس بیمارستان مفید آورده و در اولین فرصت پذیرش و ویزیت و اقدامات درمانی اولیه برای وی انجام شد، در حین این اقدامات بدحال میشود و به رغم اقدامات متأسفانه فوت میکند.
وی ادامه داد: به طور کلی طبق دستورالعملهای موجود اگر کمتر از ۲۴ ساعت پس از ورود بیمار به بیمارستان، بیمار فوت کند به عنوان مرگ مشکوک محسوب میشود که میتواند دلایل بسیاری داشته باشد. این مرگها نیاز به بررسی پزشکی قانونی دارد و صدور گواهی فوت بیمار بدون بررسی پزشکی قانونی امکان پذیر نیست.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پاسخ به مطالب منتشر شده در مورد اعتصاب کادر درمان بیمارستان در روز حادثه گفت: مطالبات کادر درمان همواره وجود داشته اما هرگز منجر به عدم خدمت رسانی به بیماران نشده است، زیرا تمامی پزشکان و پرستاران رعایت حقوق بیمار را از جمله وظایف اخلاقی خود میدانند.
وی افزود: با این وجود بررسیهای کارشناسانه دراین خصوص با حضور کارشناسان معاونت درمان، حراست و رئیس دانشگاه برای ارزیابی ابعاد مختلف ماجرا صورت گرفته است. این بررسیها تا اعلام قطعی علت مرگ از سوی پزشکی قانونی ادامه خواهد داشت و درصورت وجود مقصر یا مقصرانی در این ماجرا حتماً طبق مقررات در اسرع وقت برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
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