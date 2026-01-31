واکنش دادستان کل کشور به اقدام اتحادیه اروپا علیه سپاه پاسداران

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و پنجمین جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور، صبح امروز به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور و با حضور معاونین دادستانی کل کشور برگزار شد.

دادستان کل کشور ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، به‌ویژه ولادت با سعادت حضرت ولی‌عصر (عج) و آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی، در واکنش به اقدام اتحادیه اروپا در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اظهار داشت: سپاه یک نورانیت است که از دل انقلاب اسلامی برآمده و هیچ‌گاه نمی‌توان مانع تشعشع این نورانیت شد. سپاه صرفاً یک نهاد نظامی نیست، بلکه یک فرهنگ است؛ فرهنگ دفاع از مستضعفان و مظلومان جهان.

این مقام عالی قضایی با تأکید بر اینکه سپاه پاسداران از حامیان فراوانی برخوردار است، افزود: امام خمینی (ره) درباره سپاه فرمودند «اگر سپاه نبود، انقلاب هم نبود». سپاه همواره در کنار سایر نیروهای مسلح ایستاده و از امنیت مردم و تمامیت ارضی کشور دفاع کرده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی با اشاره به وابستگی اتحادیه اروپا به آمریکا و رژیم صهیونیستی تصریح کرد: اتحادیه اروپا که اراده مستقلی از خود ندارد و تابع سیاست‌های آمریکا و حامی رژیم صهیونیستی است، دست به چنین اقدام خصمانه‌ای زده است.

وی این اقدام اتحادیه اروپا را از مصادیق نقض حقوق بشر و مغایر با آزادی بیان دانست و گفت: این اقدام از نظر حقوقی، قضایی، سیاسی و بین‌المللی محکوم است و نشان‌دهنده تابعیت کامل از استکبار جهانی است.

حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی همچنین خاطرنشان کرد: همه مسئولان و افراد ذی‌ربط باید در تبیین جنایات آمریکا تلاش کنند و برای افکار عمومی توضیح دهند که اهداف آمریکا از ایجاد اغتشاشات در کشور چیست. رژیم استکباری به دنبال برادرکشی است و با اعمال تحریم‌های فلج‌کننده، قصد تضعیف اقتصاد ایران و ایجاد نارضایتی عمومی را دارد.

وی در پایان گفت: ما با ملت آمریکا مشکلی نداریم، بلکه با فرهنگ سلطه‌طلبی و سران استکباری آنان مشکل داریم. جمهوری اسلامی ایران همواره حامی مستضعفان و مظلومان بوده، در حالی که آمریکا و حامیانش به دنبال استکبارورزی و سلطه‌گری هستند.

همچنین در ادامه این نشست، هر یک از معاونان دادستان کل کشور با ارائه گزارش‌هایی، به تشریح آخرین اقدامات، برنامه‌ها و اخبار مرتبط با حوزه مسئولیت خود پرداختند.