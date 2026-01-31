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۱۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۴۸

واکنش دادستان کل کشور به اقدام اتحادیه اروپا علیه سپاه پاسداران

واکنش دادستان کل کشور به اقدام اتحادیه اروپا علیه سپاه پاسداران

دادستان کل کشور، اقدام اتحادیه اروپا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران را اقدامی خصمانه، مغایر حقوق بشر و تابع سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و پنجمین جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور، صبح امروز به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور و با حضور معاونین دادستانی کل کشور برگزار شد.

دادستان کل کشور ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، به‌ویژه ولادت با سعادت حضرت ولی‌عصر (عج) و آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی، در واکنش به اقدام اتحادیه اروپا در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اظهار داشت: سپاه یک نورانیت است که از دل انقلاب اسلامی برآمده و هیچ‌گاه نمی‌توان مانع تشعشع این نورانیت شد. سپاه صرفاً یک نهاد نظامی نیست، بلکه یک فرهنگ است؛ فرهنگ دفاع از مستضعفان و مظلومان جهان.

این مقام عالی قضایی با تأکید بر اینکه سپاه پاسداران از حامیان فراوانی برخوردار است، افزود: امام خمینی (ره) درباره سپاه فرمودند «اگر سپاه نبود، انقلاب هم نبود». سپاه همواره در کنار سایر نیروهای مسلح ایستاده و از امنیت مردم و تمامیت ارضی کشور دفاع کرده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی با اشاره به وابستگی اتحادیه اروپا به آمریکا و رژیم صهیونیستی تصریح کرد: اتحادیه اروپا که اراده مستقلی از خود ندارد و تابع سیاست‌های آمریکا و حامی رژیم صهیونیستی است، دست به چنین اقدام خصمانه‌ای زده است.

وی این اقدام اتحادیه اروپا را از مصادیق نقض حقوق بشر و مغایر با آزادی بیان دانست و گفت: این اقدام از نظر حقوقی، قضایی، سیاسی و بین‌المللی محکوم است و نشان‌دهنده تابعیت کامل از استکبار جهانی است.

حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی همچنین خاطرنشان کرد: همه مسئولان و افراد ذی‌ربط باید در تبیین جنایات آمریکا تلاش کنند و برای افکار عمومی توضیح دهند که اهداف آمریکا از ایجاد اغتشاشات در کشور چیست. رژیم استکباری به دنبال برادرکشی است و با اعمال تحریم‌های فلج‌کننده، قصد تضعیف اقتصاد ایران و ایجاد نارضایتی عمومی را دارد.

وی در پایان گفت: ما با ملت آمریکا مشکلی نداریم، بلکه با فرهنگ سلطه‌طلبی و سران استکباری آنان مشکل داریم. جمهوری اسلامی ایران همواره حامی مستضعفان و مظلومان بوده، در حالی که آمریکا و حامیانش به دنبال استکبارورزی و سلطه‌گری هستند.

همچنین در ادامه این نشست، هر یک از معاونان دادستان کل کشور با ارائه گزارش‌هایی، به تشریح آخرین اقدامات، برنامه‌ها و اخبار مرتبط با حوزه مسئولیت خود پرداختند.

کد مطلب 6735959

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