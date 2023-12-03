اسدالله سلیمانی رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب، در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری دومین نمایشگاه هدی گفت: دومین نمایشگاه پوشاک هدی از چهارشنبه ۲۲ آذر در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود و تا جمعه یکم دی ادامه دارد.

وی افزود: در انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب به دلیل رسالتی که در تأمین پوشش عفیفانه مردم بر عهده گرفتیم، تلاش کردیم تا در حد بضاعت و توان مان سلسله نمایشگاه‌هایی را برگزار کنیم. اولین نمایشگاه پوشاک هدی ۲۱ تا ۲۶ تیر در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد و قرار است دومین دوره این نمایشگاه را از ۲۲ آذر تا یکم دی در همان محل برگزار کنیم.

رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب گفت: دومین نمایشگاه پوشاک هدی با ۵۸ غرفه توسط تولیدکنندگان محصولات حجاب برگزار می‌شود. این نمایشگاه شامل بخش‌های مختلفی است که می‌توان به دوخت رایگان چادر، هدیه به حجاب اولی‌ها اشاره کرد. یعنی آن چیزی که تقریباً در نمایشگاه قرآن اجرا کردیم، در این دوره از نمایشگاه اجرا می‌کنیم.

وی افزود: هدف از برگزاری نمایشگاه هدی دسترسی آسان به پوشاک عفیفانه است. از مسئولان انتظار داریم در برگزاری این نمایشگاه به ما کمک کنند. البته بارها از مسئولان درخواست کمک به انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب را داشتیم تا با ایجاد راسته‌های حجاب مردم بتوانند پوشش‌های مناسب را خریداری کنند. نمایشگاه پوشاک هدی به عنوان پایلوت در تهران برگزار می‌شود.

سلیمانی گفت: ما در این نمایشگاه تلاش می‌کنیم تا به سمت کیفیت خوب، قیمت مناسب و تکریم مشتری حرکت کنیم و بتوانیم یک نمایشگاه در شأن و تراز بانوان کشورمان داشته باشیم.

وی ادامه داد: در این دوره از نمایشگاه چادر، عبا، مانتو، شال و روسری، گیره روسری، ملزومات حجاب به بازدیدکنندگان ارائه می‌شود. همچنین چندین غرفه لباس کودک و نوجوان دخترانه در این نمایشگاه آماده خدمت رسانی است. علاوه بر آن در چندین غرفه پارچه‌ها به صورت قواره‌ای در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب گفت: در این دوره از نمایشگاه نساجی حجاب شهرکرد هم حضور دارد و به عرضه مستقیم چادر می‌پردازد. همچنین برگزاری کلاس‌های آموزشی در حوزه طراحی و رونق کسب و کار از دیگر برنامه‌های این دوره از نمایشگاه هدی به شمار می‌رود.