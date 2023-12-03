تمامی ظرفیت های اقتصادی قزوین باید از عمق بخشی دانش بهره مند شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اعلایی ظهر یکشنبه در آئین افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان قزوین اظهار داشت: تلاش جامعه دانشگاهی استان در مسیر اعتلای دانش و کسب مهارتهایی که برای جامعه منجر به تعالی، رشد و توسعه میشود قابل تقدیر است و مجموعه مدیریتی استان از این تلاشها با تمام توان حمایت خواهد کرد.
وی افزود: تلاش دانشگاهیانی که توانستهاند دانش را در حوزههای ایجاد ارزش افزوده، ثروت، شغل و زمینه سازی برای تشکیل زنجیرههایی که منجر به توسعه خواهند شد، تلولو بدهند، ستودنی است و استان قزوین در این حوزه اقدامات خوبی انجام داده است.
اعلایی گفت: جمهوری اسلامی ایران یکی از نمادهای خوب اقتدار را با بازدارندگی در حوزههای دفاعی با توجه به دانش کسب کرده است و این قدرت را به تمام دنیا و مردم ایران نمایش داده است، قطعاً اگر این اتفاق و روش به همه اقلیم زیستی جامعه بسط داده شود اتفاقات مبارک تری رقم خواهد خورد.
استاندار قزوین اضافه کرد: استفاده از دانش در تمامی ابعاد زیستی یکی از رسالتهای مهم جامعه دانشگاهی است و باید در استان تلاش شود تا بستر و زمینه چنین اقدامی به وجود بیاید.
اعلایی در پایان ضمن تبریک هفته پژوهش به همه دانشمندان، پژوهشگران و فعالان علم و دانش تاکید کرد: با تلاش همه دلسوزان امیدواریم سال پژوهشی آینده که از هفته پژوهش امسال تا هفته پژوهش سال آینده ادامه خواهد داشت، شاهد پویایی، رشد و اتفاقات بسیار خوب در این حوزه باشیم.
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