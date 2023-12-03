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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۶:۳۱

‌رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهریار خبر داد؛

پلمب واحد آلاینده تولید سیمان نسوز در شهریار

پلمب واحد آلاینده تولید سیمان نسوز در شهریار

شهریار- ‌رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهریار از پلمب واحد آلاینده تولید سیمان نسوز در این شهرستان خبر داد.

شیدا اکار در گفتگو با خبرنگار مهر، از پلمب واحد آلاینده تولید سیمان نسوز در شهریار خبر داد و گفت: با توجه به قرار گیری در شرایط اضطرار آلودگی هوا و از آنجایی که این واحد به دلیل غیر مجاز بودن و عدم اتخاذ تمهیدات کنترل آلودگی هوا و علی رغم دریافت اخطاریه توقف فعالیت، به فعالیت آلاینده خود ادامه داده بود، توسط کارشناسان این اداره پلمب شد.

آکار گفت: واحدهای صنعتی و تولیدی مطابق ماده ١١ قانون هوای پاک برای فعالیت خود موظف به اخذ مجوز از محیط زیست و رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان محیط زیست هستند.

وی بیان کرد: این واحد بدون اخذ مجوزهای فعالیت با انتشار ذرات و گرد و غبار به محیط و در نزدیکی مناطق مسکونی موجبات شکایات مردمی و آلودگی زیست محیطی را فراهم آورده بود که مطابق ضوابط و مقررات با آن برخورد شد.

کد مطلب 5956621

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