شیدا اکار در گفتگو با خبرنگار مهر، از پلمب واحد آلاینده تولید سیمان نسوز در شهریار خبر داد و گفت: با توجه به قرار گیری در شرایط اضطرار آلودگی هوا و از آنجایی که این واحد به دلیل غیر مجاز بودن و عدم اتخاذ تمهیدات کنترل آلودگی هوا و علی رغم دریافت اخطاریه توقف فعالیت، به فعالیت آلاینده خود ادامه داده بود، توسط کارشناسان این اداره پلمب شد.

آکار گفت: واحدهای صنعتی و تولیدی مطابق ماده ١١ قانون هوای پاک برای فعالیت خود موظف به اخذ مجوز از محیط زیست و رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان محیط زیست هستند.

وی بیان کرد: این واحد بدون اخذ مجوزهای فعالیت با انتشار ذرات و گرد و غبار به محیط و در نزدیکی مناطق مسکونی موجبات شکایات مردمی و آلودگی زیست محیطی را فراهم آورده بود که مطابق ضوابط و مقررات با آن برخورد شد.