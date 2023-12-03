ورود مدیران استانی برای حل معضل سد معبر تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، یونس فاتح در یکصد و شصت و دومین جلسه پارلمان شهری تبریز گفت: مطالبات شهروندان و مدیریت شهری ساماندهی وانت بارها است و برای حل معضل سد معبر خودرویی جلسات مختلف تشکیل داده و دستگاه‌های مرتبط دولتی را ملزم به ارائه خدمات در این خصوص کرده ایم.

وی همچنین بر ضرورت تدوین برنامه‌های مدون و تفکیک وظایف برای دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و افزود: انتظار داریم اجرای عملیات طرح ساماندهی وانت بارها جزو اولویت‌های اصلی شهرداری تبریز قرار گیرد.

رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تبریز در ادامه این جلسه با بیان اینکه اجرای طرح ساماندهی و جمع آوری وانت بارها بدون تدوین برنامه‌های کاربردی غیر منطقی است گفت: اجرای تک بعدی و توقیف این وانت بارها منجر به ظهور پدیده‌های ناهنجار مشابه مانند طبق فروشی‌ها می‌شود.

احد صادقی اظهار کرد: این طرح باید بر اساس بررسی همه جانبه وضعیت این معضل در سطح شهر تبریز و دستور العمل اجرایی بخشنامه‌های مرتبط از سوی دولت، اجرا شود.

این عضو شورای اسلامی شهر تبریز تصریح کرد: بر اساس دستور العمل های ابلاغی دولت، اداره کل راه و شهرسازی مکلف است زمینی برای ایجاد بازارهای موقت به منظور عرضه کالاهای داخلی با درخواست شهرداری اختصاص یابد ولی تاکنون هیچ زمین به شهرداری تبریز اختصاص نیافته است.

وی همچنین به طور صریح اعلام کرد: عدم اجرای بخشنامه‌های دولتی از سوی دستگاه‌های مرتبط باعث شده نیروی انسانی شهرداری تبریز مورد ضرب و شتم هنجار شکنان اجتماعی قرار گیرند و به طبع این ناهماهنگی‌ها در عنوان اتهام باشند.

صادقی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تکلیف نیروی انتظامی این است که در ساماندهی دستفروشان به شهرداری کمک کند، اظهار امیدواری کرد: مدیران استانی زیرساخت‌های لازم را تا پایان سال جاری در اختیار شهرداری قرار دهد.

حجت الاسلام رسول برگی عضو شورای اسلامی شهر تبریز در جریان این جلسه عنوان کرد: در حوزه سد معبر، هشت سازمان اداری در حل معضل سد معبر خودرویی و ساماندهی وانت بارها دخیل هستند و این در حالی است که تنها یکی از آنها شهرداری تبریز است.

وی با بیان اینکه وظیفه هفت دستگاه دیگر چیست، گفت: ضرورت دارد جلسه‌ای با هفت دستگاه دیگر توسط فرمانداری برگزار شود و نمایندگان شورای اسلامی شهر نیز در این جلسه حضور داشته باشند. اداره کار، صدا و سیما، نیروی انتظامی، دادگستری باید در این حوزه ورود کند و در نهایت شهرداری با حکم نیروی انتظامی سد معبر را جمع آوری کند.

این عضو شورای اسلامی شهر تبریز اعلام کرد: تا زمانی که زمینی برای ساماندهی دستفروشان تعیین نشده است، جمع آوری جوابگو نخواهد بود.

همچنین روح الله رشیدی رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تبریز با بیان اینکه دو پدیده دستفروشی و وانت بار از یکدیگر متمایز هستند اظهار کرد: دستفروشی پیش از وانت بارها وجود داشت و ضرورت دارد ابتدا ماهیت این پدیده‌ها را بشناسیم و برای آن نسخه‌پیچی کنیم.

وی اضافه کرد: هر پدیده زشت جامعه، واکنش مردم به سیاست‌های غلط مدیریتی در جامعه است و ضرورت دارد دستگاه سیاستگذار بدون تحصیل نتایج مطالعات علمی و کاربردی، هیچ مجوزی صادر نکند، چون این پدیده در ترکیب اقتصاد شهری جای‌گرفته است.

رشیدی با اشاره به اینکه معتقد است شهرداری نباید در این حوزه سینه سپر کند، ادامه داد: شهرداری تبریز باید تنها به تکلیف خود عمل کند و نهادهای اجتماعی که تکالیف اجتماعی دارند و باید ورود اساسی کنند.