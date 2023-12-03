مردمی سازی برنامه های فرهنگی رویکرد محوری شورای هماهنگی مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، هادی خلیلی عصر یکشنبه در نشست با فعالان فرهنگی، کمیته‌های مردمی و رابطین شهرستانی استان مرکزی که با حضور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور برگزار شد، اظهار کرد: استان مرکزی زادگاه مفاخر و منصوب امامین است و ۷۲۰۰ شهید را تقدیم انقلاب کرده که این مهم گواه ولایتمداری و انقلابی بودن این استان است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی افزود: تعظیم شعائر الهی مهم‌ترین رسالت این شوراست و این نهاد از بدو تأسیس تاکنون منشأ برکات و خدمات برای انقلاب بوده است.



حجت الاسلام خلیلی افزود: تلاش برای مردمی برگزار کردن برنامه مهم‌ترین دغدغه این شورا بوده چرا که مقام معظم رهبری تاکید ویژه ای بر این موضوع دارند.‌

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی ادامه داد: بهره گیری از ظرفیت نسل جوان و نوجوان در مدیریت کشور، تشکیل هیئت اندیشه ورز و استفاده از راهنمایی‌های افراد دغدغه مند و جهاد تبیین مورد توجه است.

حجت الاسلام خلیلی افزود: مقوله جهاد تبیین در سال‌های اخیر در رهنمودهای رهبری تبدیل به یک بیان قالب شده است.

اجرای طرح ملی شهریاران در استان مرکزی

دستیار استاندار مرکزی در امر مردمی سازی در نیز در این نشست گفت: انقلاب اسلامی حکومتی مردمی است و توانسته به برکت وجود مردم موفقیت‌های چشمگیری را در عرصه‌های مختلف کسب کند.

سید مبین حجازی افزود: دولت سیزدهم نیز نگاه ویژه به مردمی سازی امور دارد چرا که این باور وجود دارد که انقلاب اسلامی از بدنه مردم شکل گرفته است.

وی افزود: در ابتدای امسال مقام معظم رهبری بر مردمی سازی اقتصاد تاکید داشتند که نشان از این دارد که این بخش مغفول مانده است.

دستیار استاندار مرکزی در امور مردمی سازی بیان کرد: در راستای مردمی‌سازی رویدادی تحت عنوان "شهریاران" تعریف شد تا افرادی که عضو مؤسسات، تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد هستند همچنین آحاد مختلف مردم، بتوانند اقداماتی که از ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ (صدور بیانیه گام دوم انقلاب) تاکنون انجام شده است و ایده‌های خود برای حل مسائل شهرها، روستاها و حتی در سطح ملی را در سایت shahriaran.ir ثبت کنند.

حجازی گفت: هدف طرح ملی شهریاران کشف ایده‌ها به منظور حل مشکلات در بخش‌های مختلف از سوی تشکل‌ها و بخش‌های مختلف مردمی و اقشار مختلف مردم است.

وی افزود: در این طرح مردم باید ایده‌های خود را ثبت کنند، سایر استان‌ها تا کنون بیش از ۱۵۰۰ ایده ثبت کرده‌اند اما استان مرکزی تا کنون ۱۰۰ ایده هم ثبت نشده است.

دستیار استاندار مرکزی در امور مردمی سازی افزود: این رویداد ابتدا در سطح استانی انجام می‌شود و از بهترین ایده‌ها و اقدامات در سطح استانی تجلیل می‌شود و همچنین افرادی که در رویداد ملی حائز رتبه و مقام شدند نیز مورد تجلیل قرار می‌گیرند.