به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز یکشنبه آئین اختتامیه دومین سوگواره ملی پایتخت موکب‌ها با حضور حجت الاسلام «روح‌الله حریزاوی» قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی، مسئولان کشوری، استانی، شهرستانی، هنرمندان، فرهیختگان و اقشار مختلف مردم در سالن همایش‌های گیت بوستان اهواز برگزار شد.

در این آئین از ٢٠ برگزیده در پنج بخش پوستر، مستند، عکس حرفه‌ای، عکس موبایلی، نماهنگ و کلیپ تجلیل شد.

بخش پوستر این سوگواره چهار برگزیده داشت که به ترتیب حائز رتبه شدند و تندیس سوگواره را به خود اختصاص دادند در این بخش نعیمه فاضلی از تهران مقام نخست، کوثر الاسوند از اهواز مقام دوم، فاطمه طیوب از تهران مقام سوم و مریم دباغ زاده دزفولی از اهواز عنوان شایسته تقدیر را از آن خود کرد.

در بخش عکس حرفه‌ای، احمد بلباسی از تهران عنوان نخست را کسب کرد و در ادامه علی اصغر یوسفی از اراک نفر دوم و محمد وحدتی عنوان سوم را به خود اختصاص داد؛ این بخش همچنین ٣ برگزیده دیگر هم داشت که به ترتیب محمد رضایی از ساری شایسته تقدیر شد، تقدیر ویژه بخش خوزستان نیز از علی معرف صورت گرفت و لیث احمد هادی الموسوی از عراق برگزیده بخش بین الملل سوگواره شد.

پرونده بخش عکس موبایلی با تقدیر از سه برگزیده بسته شد، محمدهادی خسروی از شیراز مقام نخست این بخش را کسب کرد و امیر قیومی از لارستان و حامد خلیلی از ورامین به ترتیب دوم و سوم شدند.

بخش مستند این سوگواره چهار برگزیده داشت، در این بخش احمد احمدپور از خرم آباد عنوان نخست را کسب کرد و مسعود دهنوی از تهران موفق به کسب دیپلم افتخار سوگواره شد، دیپلم افتخار بخش خوزستان هم به علی شهابی نژاد از آبادان رسید و اثر سجاد دهنوی از نیشابور عنوان شایسته تقدیر بخش خوزستان را کسب کرد.

در بخش نماهنگ و کلیپ اثر رضا ابراهیم الفضلی از آمریکا عنوان نخست را کسب کرد، همچنین میلاد طرفی از اهواز دوم و مهدی نجفی از سمنان سوم شدند.