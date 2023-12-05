لایحه عفاف و حجاب مجددا به شورای نگهبان ارسال شد 

حجت‌الاسلام «موسی غضنفرآبادی» رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت «لایحه عفاف و حجاب» در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بعد از اعلام ایرادات از سوی شورای نگهبان، اظهار کرد: کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را اصلاح و گزارش خود را جهت بررسی مجدد به شورای نگهبان ارسال کرد.

وی افزود: چند روز است که گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس درباره رفع ایرادات لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان ارسال شده است و منتظریم شورای نگهبان این گزارش را بررسی و درباره آن اعلام نظر کند. رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس افزود: همچنین هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایراداتی به مصوبات مجلس درباره لایحه عفاف و حجاب گرفته بود که ما به آن‌ها هم پاسخ دادیم.

گفتنی است؛ بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه حجاب و عفاف بر اساس اصل ۸۵ رسیدگی شد؛ یعنی در صحن مجلس بررسی نشد و کمیسیون قضائی مجلس آن را مورد بررسی قرار داد و با توجه به ایرادات شورای نگهبان، آن را اصلاح کرد.