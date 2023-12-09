تساوی نساجی و استقلال خوزستان در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و استقلال خوزستان در هفته دوازدهم از ساعت ۱۵ در ورزشگاه وطنی قائمشهر به مصاف هم رفتند که نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

سید مهدی رحمتی هم رشید مظاهری، امیرمحمد جان‌ملکی. محمدرضا آزادی، محمود قائدرحمتی، محمدرضا ترابی، صابر حردانی، مرصاد سیفی، امیرمحمد هوشمند، سیدمحمد احسان حسینی، اسماعیل بابایی را در ترکیب نساجی قرار داد.

سیروس پور موسوی برای این دیدار از حسین پورمحمدی، محمد طیبی، عظیم گوک، محمود مطلق زاده، حسن شوشتری، بهروز بارانی، جواد آقایی‌پور، امیر محکم‌کار، حسین ساکی، علیرضا خوش‌کفا و محمد حسین باصری استفاده کرد.

نیمه اول یک طرفه برای خوزستانی‌ها با چاشنی مصدومیت

تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و استقلال خوزستان امروز در حالی مقابل هم قرار گرفتند که هر دو تیم در قعر جدول حضور دارند و برای رهایی از این شرایط نیاز به پیروزی داشتند اما این تیم استقلال خوزستان بود که در نیمه اول خطرناک بازی کرد و موقعیت‌های زیادی را هم برای رسیدن به گل داشت. حمله شاگردان پور موسوی در نیمه اول راه به جایی نبرد و آنها موفق نشدن دروازه تیم فوتبال نساجی را باز کنند.

در این دیدار تیم فوتبال استقلال خوزستان به دلیل مصدومیت بازیکنان خود مجبور شد دو تعویض اجباری داشته باشد و همین موضوع باعث خواهد شد تا در نیمه دوم این تیم با محدودیت تعویضی مواجه شود.

حسن شوشتری بازیکن تیم استقلال خوزستان در جریان این دیدار که به دلیل مصدومیت از زمین بازی خارج شده بود راهی بیمارستان شد.