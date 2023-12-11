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۲۰ آذر ۱۴۰۲، ۱۲:۴۶

در هشتمین نشست «بچه های رستا»؛

نشست خودباوری از نگاه قرآن کریم در فرهنگسرای قرآن برگزار می شود

نشست خودباوری از نگاه قرآن کریم در فرهنگسرای قرآن برگزار می شود

هشتمین جلسه گفتگو محور ویژه نوجوانان به عنوان رستا با موضوع عزت نفس و خودباوری از نگاه قرآن کریم در فرهنگسرای قرآن برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین نشست از سلسله نشست‌های گفتگو محور ویژه نوجوانان با موضوع «خودباوری و خود اتکایی با محوریت آیات قرآن کریم»، با حضور قاریان نوجوان ۱۳ تا ۱۷ سال اجرا خواهد شد.

این نشست با حضور استاد محمد پورعاشوری قاری و کارشناس قرآن کشور با بررسی آیات قرآن کریم در حوزه خودباوری و اتکا به نفس و همان آیات مرتبط با عزت خداوند به مؤمنان و همچنین پیشرفت‌های داخلی کشور، پیشرفت‌های علمی و فرهنگی جوانان، نوجوانان و… انجام می‌شود.

هشتمین جلسه بچه‌های رستا روز سه شنبه ۲۱ آذر ماه از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در سالن حبل المتین فرهنگسرا با حضور قاریان نوجوان و صحبت پیرامون تأثیرات عزت نفس و خودباوری در بخش‌های مختلف زندگی اجتماعی آنان، برشمردن آیات قرآن کریم که به عزت مؤمنان اشاره دارد و نگاه کلی قرآن به این مقوله برگزار می‌شود.

علاقه مندان برای استفاده از جلسه می‌توانند به نشانی خیابان قزوین نرسیده به میدان شمشیری نبش خیابان شهید کاظمی مراجعه کرده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: ۵۵۷۷۵۱۴۲ تماس حاصل نمایند.

کد مطلب 5963458

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