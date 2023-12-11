نشست خودباوری از نگاه قرآن کریم در فرهنگسرای قرآن برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین نشست از سلسله نشست‌های گفتگو محور ویژه نوجوانان با موضوع «خودباوری و خود اتکایی با محوریت آیات قرآن کریم»، با حضور قاریان نوجوان ۱۳ تا ۱۷ سال اجرا خواهد شد.

این نشست با حضور استاد محمد پورعاشوری قاری و کارشناس قرآن کشور با بررسی آیات قرآن کریم در حوزه خودباوری و اتکا به نفس و همان آیات مرتبط با عزت خداوند به مؤمنان و همچنین پیشرفت‌های داخلی کشور، پیشرفت‌های علمی و فرهنگی جوانان، نوجوانان و… انجام می‌شود.

هشتمین جلسه بچه‌های رستا روز سه شنبه ۲۱ آذر ماه از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در سالن حبل المتین فرهنگسرا با حضور قاریان نوجوان و صحبت پیرامون تأثیرات عزت نفس و خودباوری در بخش‌های مختلف زندگی اجتماعی آنان، برشمردن آیات قرآن کریم که به عزت مؤمنان اشاره دارد و نگاه کلی قرآن به این مقوله برگزار می‌شود.

علاقه مندان برای استفاده از جلسه می‌توانند به نشانی خیابان قزوین نرسیده به میدان شمشیری نبش خیابان شهید کاظمی مراجعه کرده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: ۵۵۷۷۵۱۴۲ تماس حاصل نمایند.