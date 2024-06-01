ماجرای احترام به شهید آل هاشم؛ وقتی آرامش درورزشگاه تبریز حاکم شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، در روزهای اخیر ویدئوی کوتاهی از حضور آیت الله آل هاشم در ورزشگاه یادگار امام تبریز در سال ۹۶ منتشر شد و به دلیل همزمانی با دیدار دو تیم پرسپولیس و استقلال خوزستان مورد استقبال کاربران در فضای مجازی گرفت.

این روایت تصویری به نقل از سید حمید موسویان بود که از سال ۹۶ مشاور رسانه‌ای شهید آل هاشم و از نزدیکان و همراهان وی بوده است. سید حمید موسویان در رابطه با اتفاق و حضور شهید آل هاشم در ورزشگاه یادگار امام تبریز گفت: در تبریز شایعه شده بود که بعد از دیدار دو تیم استقلال و تراکتور در تبریز در سال ۹۶ هواداران قرار است فضای ورزشگاه را متشنج کنند.

اما بعد از اینکه شهید آل هاشم متوجه این قضیه می‌شوند شخصاً تصمیم می‌گیرند که در ورزشگاه حضور پیدا کنند تا اگر نارضایتی هست همانجا حل شود و به بیرون کشیده نشود. هواداران هم متوجه حضور ایشان می‌شوند و به احترام او یک شعار می‌سازند و اتفاقی هم نیفتاد.

وی در رابطه با آشنایی خود با شهید آل هاشم عنوان کرد: سابقه آشنایی من با خاندان آل هاشم به نمازجمعه‌هایی برمی گردد که به امامت پدر ایشان بود، به صحبتهای ایشان بویژه در مورد احکام روزه و نماز علاقه داشتم و از طرفی در قالب گفت و گو و مصاحبه با ایشان ارتباط‌هایی هم داشتم.

شهید آل هاشم را هم در جلسات هیئت انصار الحسین و سینه زنان عجم تبریز در تهران، تبریز و مشهد دیده بودم و برای من خیلی جالب بود که یک مقام ارشد اینقدر متواضع هستند که در این جلسات مردمی شرکت می‌کنند. شناخت کافی از هیئت‌ها و مداحان تبریز داشتند و از تهران هم کانال سیره تبریز را که فعالیت مجازی تخصصی هیئت‌ها را داشت دنبال می‌کردند.

موسویان درباره آغاز همکاری خود با شهید آل هاشم ادامه داد: خرداد ۹۶ بود که آیت الله آل هاشم در مراسمی که مرحوم اسماعیل جبارزاده استاندار تبریز نیز حضور داشتند از من دعوت کردند که به دفترشان بروم و به من پیشنهاد همکاری با دفتر خود در قالب مدیریت فضای مجازی را دادند که من هم پذیرفتم.

موسویان ضمن ابراز ویژگی‌های والای این شخصیت در رابطه با نوع مواجهه شهید آل هاشم با انسان‌ها گفت: مردم احترام زیادی برای او قائل بودند و این احترام از ناحیه ایشان هم متقابل بود و ناشی از وسعت نگاه شهید آل هاشم و نگاه ارزشمندانه وی به انسان‌ها بود و برای همه شخصیت‌ها احترام قائل بود.

موسویان در پایان به نقل خاطره‌ای از شهید آل هاشم در ایام کرونا پرداخت و بیان کرد: خاطره بنده بیشتر از نوع مواجهه مردم با ایشان بود که خیلی گرم و صمیمی و خودمانی ایشان را آل هاشم خطاب می‌کردند. یکبار هم در ایام پیک شیوع کرونا پیامی از فضای مجازی از یک فرد آبرومند دریافت کردیم که فرد پیام دهنده در وضعیت بد معیشتی قرار داشت. بنده هم مأمور شدم که آدرس فرد را پیدا کنم. دیدم آدرس کوچه پس کوچه‌های یکی از محلات کم بضاعت تبریز است. عرض کردم حاج آقا هر فرمایشی دارید بفرمائید ما تهیه می‌کنیم و به این آدرس می‌فرستیم؛ که ایشان قبول نکردند و گفتند نه خودم هم می‌آیم و به اتفاق به همان آدرس رفتیم. فرد وقتی حاج آقا را دید اصلاً باور نمی‌کرد خود حاج آقاست و از شدت خوشحالی شروع کرد به گریه کردن. گفت من دیگر هیچ کمکی نمی‌خواهم همین که شما برای پیام من ارزش قائل شده‌اید و به خانه من آمده‌اید انگار ثروت دنیا را گرفته‌ام.

گفتنی است این مستند کوتاه از تولیدات مرکز هنری رسانه‌ای نهضت است.