مشکلات ایثارگران در مجمع نمایندگان استان کرمان بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع نمایندگان استان کرمان در نشستی با حضور معاون پارلمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران به طرح مشکلات و موانع حوزه های انتخابیه خود در بخش ایثار و شهادت پرداختند.

در این نشست، صمدالله محمدی در نشست مجمع نمایندگان استان کرمان با معاون پارلمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به مشکلات مربوط به خانواده جانبازان و ایثارگران بیان کرد: باید یکی از اولویت های ما رفع مشکلات درمانی خانواده ایثارگران باشد.

نماینده بافت ادامه داد: انتظار ما این است بنیاد شهید اقدامات ویژه ای در این زمینه انجام دهد تا جانبازان و ایثارگران با وجود رنج و درد، دیگر درگیر مشکلات درمان و تهیه دارو نباشند.

مصطفی رضاحسینی نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی نیز از عدم رسیدگی کامل به مجموعه ایثارگران در حوزه های مختلف انتقاد و تصریح کرد: انتظار می رفت امسال واگذاری خودرو به جانبازان بالای ۵۰ درصد هر چه سریع تر عملیاتی شود تا جانبازان بتوانند راحت تر زندگی کنند.

عفت شریعتی نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی نیز اعلام آمادگی کرد در حوزه مسائل شهرستانی با همکاری بنیاد شهید استان و در سطح ملی نیز بتوان مشکلات ایثارگران را برطرف کرد.

وی از رییس مجمع نمایندگان استان کرمان به دلیل توجه به جایگاه ایثار و شهادت و برگزاری این نشست تشکر کرد.

ذبیح الله اعظمی نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد هم در این نشست بیان کرد: انتظار این است هر چه سریع تر کمیسیون پزشکی در جیرفت برای حل مشکل تعیین درصد جانبازان تشکیل شود.

وی از عدم تشکیل کمیسیون تعیین درصد جانبازان در جیرفت طی مدت طولانی انتقاد کرد و گفت: توقع ما این است به خانواده معظم شهدا به ویژه والدین به صورت ویژه در این امر رسیدگی شود.

در ادامه منصور شکراللهی نماینده مردم کهنوج گفت: باتوجه به اینکه هر چه داریم از ایثارگران و شهداست، باید تلاش کنیم دین خود را به شهدا ادا کنیم.

وی با ذکر خاطره ای از دوران دفاع مقدس و تقدیم ۱۵۰ شهید در یک روستا تصریح کرد: این مهم بیانگر اهتمام مردم جنوب به نظام و انقلاب است و ما مدیون شهدا هستیم.

شهباز حسن پور نماینده مردم سیرجان و بردسیر نیز از برگزاری این نشست تقدیر کرد و گفت: تلاش می کنیم در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت اتفاقات مثبتی رقم بخورد.

وی تصریح کرد: بایستی توجه به مزار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در اولویت قرار گیرد و به صورت ویژه رده حفاظتی و خدمات به زائران گلزار شهدای کرمان را شاهد باشیم.

در ادامه محسن بزرگی معاون پارلمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز از رئیس و اعضای مجمع نمایندگان استان کرمان به دلیل پیگیری مشکلات ایثارگران تقدیر کرد.

وی سپس گزارشی در مورد موضوعات مربوط با بنیاد شهید، برای ارائه تسهیلات جانبازان، واگذاری زمین و پیگیری اختصاص خودرو به جانبازان بالای ۵۰ درصد ارائه کرد.

در پایان نیز سعید ایرانمنش مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان گزارش کاملی از وضعیت ایثارگران این استان ارائه و مشکلات این بخش را بیان کرد.