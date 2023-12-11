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۲۰ آذر ۱۴۰۲، ۱۹:۳۴

با حضور معاون پارلمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران؛

مشکلات ایثارگران در مجمع نمایندگان استان کرمان بررسی شد

مشکلات ایثارگران در مجمع نمایندگان استان کرمان بررسی شد

کرمان- مجمع نمایندگان استان کرمان در نشستی با حضور معاون پارلمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران به طرح مشکلات و موانع حوزه های انتخابیه خود در بخش ایثار و شهادت پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع نمایندگان استان کرمان در نشستی با حضور معاون پارلمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران به طرح مشکلات و موانع حوزه های انتخابیه خود در بخش ایثار و شهادت پرداختند.

در این نشست، صمدالله محمدی در نشست مجمع نمایندگان استان کرمان با معاون پارلمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به مشکلات مربوط به خانواده جانبازان و ایثارگران بیان کرد: باید یکی از اولویت های ما رفع مشکلات درمانی خانواده ایثارگران باشد.

نماینده بافت ادامه داد: انتظار ما این است بنیاد شهید اقدامات ویژه ای در این زمینه انجام دهد تا جانبازان و ایثارگران با وجود رنج و درد، دیگر درگیر مشکلات درمان و تهیه دارو نباشند.

مصطفی رضاحسینی نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی نیز از عدم رسیدگی کامل به مجموعه ایثارگران در حوزه های مختلف انتقاد و تصریح کرد: انتظار می رفت امسال واگذاری خودرو به جانبازان بالای ۵۰ درصد هر چه سریع تر عملیاتی شود تا جانبازان بتوانند راحت تر زندگی کنند.

عفت شریعتی نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی نیز اعلام آمادگی کرد در حوزه مسائل شهرستانی با همکاری بنیاد شهید استان و در سطح ملی نیز بتوان مشکلات ایثارگران را برطرف کرد.

وی از رییس مجمع نمایندگان استان کرمان به دلیل توجه به جایگاه ایثار و شهادت و برگزاری این نشست تشکر کرد.

ذبیح الله اعظمی نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد هم در این نشست بیان کرد: انتظار این است هر چه سریع تر کمیسیون پزشکی در جیرفت برای حل مشکل تعیین درصد جانبازان تشکیل شود.

وی از عدم تشکیل کمیسیون تعیین درصد جانبازان در جیرفت طی مدت طولانی انتقاد کرد و گفت: توقع ما این است به خانواده معظم شهدا به ویژه والدین به صورت ویژه در این امر رسیدگی شود.

در ادامه منصور شکراللهی نماینده مردم کهنوج گفت: باتوجه به اینکه هر چه داریم از ایثارگران و شهداست، باید تلاش کنیم دین خود را به شهدا ادا کنیم.

وی با ذکر خاطره ای از دوران دفاع مقدس و تقدیم ۱۵۰ شهید در یک روستا تصریح کرد: این مهم بیانگر اهتمام مردم جنوب به نظام و انقلاب است و ما مدیون شهدا هستیم.

شهباز حسن پور نماینده مردم سیرجان و بردسیر نیز از برگزاری این نشست تقدیر کرد و گفت: تلاش می کنیم در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت اتفاقات مثبتی رقم بخورد.

وی تصریح کرد: بایستی توجه به مزار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در اولویت قرار گیرد و به صورت ویژه رده حفاظتی و خدمات به زائران گلزار شهدای کرمان را شاهد باشیم.

در ادامه محسن بزرگی معاون پارلمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز از رئیس و اعضای مجمع نمایندگان استان کرمان به دلیل پیگیری مشکلات ایثارگران تقدیر کرد.

وی سپس گزارشی در مورد موضوعات مربوط با بنیاد شهید، برای ارائه تسهیلات جانبازان، واگذاری زمین و پیگیری اختصاص خودرو به جانبازان بالای ۵۰ درصد ارائه کرد.

در پایان نیز سعید ایرانمنش مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان گزارش کاملی از وضعیت ایثارگران این استان ارائه و مشکلات این بخش را بیان کرد.

کد مطلب 5963536

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    نظرات

    • IR ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۱
      0 0
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      سلام لطفا برای بچه های جانبازانی که فوت کردن هم فکری کنید ما خانواده جانبازان خیلی خیلی زندگی سختی داریم اگر باور ندارید زیر نظر من کامنت بگذارید تا آدرس براتون ارسال کنم بیایید از نزدیک شاهد باشید که چطور دارم زندگی می کنیم
    • حسن اسدی پورگرکان IR ۰۰:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      سلام تا حالا دو مرتبه مدارک جهت کارت ایثارگری فرستادم دوسال قبل وامسال ولی متاسفانه هنوز خبری نشده۳۴۷
    • ناشناس IR ۰۱:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      رزمندگان بسیجی معسرمساعدت فرمایدفاقدبیمه شغل مسکن لطف کنیدتشکر
    • مسعودی HU ۰۲:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۱
      0 0
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      قربان همه مسولین برم که پیگیر جانبازان وایثارگرانند سوال؟آیا رزمندگان زمان جنگ تحمیلی از یک ماه الی ماشاالله خدمت کردن بدون منّت حق وحقوقی ندارند ؟؟؟خدمت فی سبیل الله بافریادهای الله اکبرشون دشمن را به عقب فرستادند الان گوشه خانه نشین هستند حق ما رو ادا کنید ماهم امام خمینی ایی داشتیم الان میگم خدا
    • علی عسکریان DE ۰۵:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      با سلام و حمد خداوند سبحان جانباز از کار افتاده کلی هستم وطبق تبصره 6حالت مستخدمین شهید جانباز از کار افتاده کلی هستم ودر تیر ماه1401 پرستاربه من تعلق گرفته از سال 87 حالت اشتغالم متأسفانه جانباز شیمیایی از تمام ناحیع بدن و موج انفجار از تمام بدن واصابت ترکش به زانووی یای چپ برایم تعریف کنیدحالت مست
    • مهدی علیرضایی IR ۰۹:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۱
      0 1
      پاسخ
      با سلام لطفاً در مورد احراز جانبازان موج انفجار که سپاه و نیروی انتظامی تایید کرده و در کمیسیون ۱۳۴ تایید شده بنیاد جانبازان احراز نمیکند هم فکری کنید ممنون
    • IR ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      چرا خودرو واشتغال فرزندان فقط،به جانبازان درصد بالا تعلق میگیره۸۷۹
    • محمد IR ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      سلام لطفا نسبت به تشکیل کمیسیون به جانبازانی که هنوز به حق واقعی خود نرسیده اند و با وجود آسیب زیادی که دیده اند کمترین درصد بهشون داده شده در شهرستان زرند کرمان هم رسیدگی کنید
    • AE ۲۰:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      سلام لطفاً این حقوق به همه ایثارگران بدهید چون حقشان است چون همه معلول هستند حداقل درماه پول ویزیت دکتر شان میشه
    • محمد محبی نیا رفسنجان IR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      بنده ۲سال درخط مقدم بودم ودرچند عملیات شرکت کردم و در سال ۶۳ ترکش خمپاره در ناحیه سر اصابت کرده هنوزم در سرم میباشد بعداز۲۰سال پیگیر شدم که ۵درصد به دادند خواهش میکنم در این مورد پیگیری کنید ممنونم
    • جواد ایران پورمغیث ابادی IR ۰۱:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      سلام من ایثارگرجنگم و۳فرزند و همسری خانه دار.اراض کشاورزی و ثبت شده مرحوم پدرم را میخواستم زراعت کنم اما منابع طبیعی جلوگیرکارم کرد ودرروستای تک خانوار زندگی میکردم.بخش اراضی متصل به روستای محمدآباد است وطمغ به ملک ثبتی من نموده پس از دوسال دادگاه حکم صادر نمکندوپس این اراضی ثبتی غصب هستند ومننمی‌شو

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