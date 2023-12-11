به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سریال، تصاویر مهدی سلطانی، دیبا زاهدی و نفس بازغی ایفاگر سه شخصیت از شخصیت‌های اصلی مجموعه «گناه فرشته» به کارگردانی حامد عنقا منتشر شد.

پیش از «گناه فرشته»، مهدی سلطانی و دیبا زاهدی در سریال «آقازاده» نیز روبه‌روی هم بازی کرده بودند. این ۲ بازیگر در سریال تازه‌شان ۲ نقش‎ کلیدی را به عهده دارند که در پیشبرد داستان تاثیر بسزایی دارد.

نفس بازغی دختر پژمان بازغی بازیگر و مستانه مهاجر تدوین‌گر مطرح سینما، دیگر بازیگر «گناه فرشته» است که نخستین تجربه بازی در یک سریال را پشت‌سر می‌گذارد. شهاب حسینی، امیر آقایی و لادن مستوفی دیگر بازیگران معرفی شده «گناه فرشته» هستند. این درام اجتماعی به نویسندگی و کارگردانی حامد عنقا جمعه ۱ دی ساعت ۸ به صورت اختصاصی از فیلیمو پخش خواهد شد.

عکس از آرش شاه‌محمدی است.