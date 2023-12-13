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۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۷:۱۸

فرماندار گناوه:

امنیت و آرامش جامعه مدیون شهدا است

امنیت و آرامش جامعه مدیون شهدا است

گناوه- فرماندار گناوه گفت: امنیت، اقتدار، آرامش و صلابت امروز جامعه مدیون شهیدان والامقام است و باید برای پیمودن ادامه راه امام راحل و شهدا با تبعیت پذیری از ولایت فقیه گام برداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی صفری سه شنبه شب در آئین استقبال از شهید گمنام در جوار گلزار مطهر شهدای شهرستان گناوه با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدا و تسلیت ایام فاطمیه و با تقدیر از حضور باشکوه مردم شهرستان در این آئین معنوی اظهار داشت: شهرستان گناوه با حضور این شهید والامقام و نورانی شد و حضور این شهید در شهرستان مایه خیر و برکت خواهد بود.

فرماندار گناوه افزود: انقلاب شکوهمند اسلامی بر پایه مردم سالاری دینی و برای احیای اسلام، قرآن و فرهنگ اصیل اسلامی، ایثار، ازخودگذشتگی، آزادی و آزادگی، استقلال و مبارزه با استکبار جهانی به رهبری امام راحل پایه گذاری شد و تا به امروز به این مسیر ادامه داده است.

وی بیان کرد: برای پیمودن این راه و استمرار این نظام مقدس و حکومت اسلامی شهدایی همچون این شهید گمنام و والامقام با تمام وجود به فرمان امام و رهبر خود لبیک گفتند و جان خود را در راه پاسداری از انقلاب اسلامی و دین و کشور نثار کردند.

امنیت و آرامش جامعه مدیون شهدا است

وی گفت: استکبار جهانی به خطری که از جانب انقلاب ارزشمند و هوشیارانه امام راحل متوجه آنها بود، شد و با انواع توطئه‌ها و دسیسه‌ها سعی در نابودی این انقلاب داشته است اما به خواست خداوند و عنایت امام زمان (عج) و حضور هوشمندانه ملت قهرمان و جوانان آگاه، با بصیرت و مؤمن که در سنگرهای مختلف از این نهضت پاسداری کرده‌اند، هرگز نتوانست به اهداف خود دست یابد.

فرماندار گناوه افزود: امروز در سایه امنیت و اقتداری که شهیدان والامقام برای کشور و ملت ایران به ارمغان آورده‌اند پرچم پرافتخار اسلام و کشور ما در بالاترین قلل جهان به درخشندگی خورشید می‌درخشد.

وی اضافه کرد: در برهه کنونی درس آموختگان مکتب عاشورای حسینی و تربیت یافته گان امام راحل و انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف حضور دارند و بدون ترس و واهمه از دشمن آنها را در عرصه‌های بین المللی زمین گیر کرده‌اند.

امنیت و آرامش جامعه مدیون شهدا است

فرماندار گناوه ادامه داد: جبهه مقاومت از فرهنگ و بینش و تفکر امام راحل و دفاع و ایستادگی جانانه ملت ایران در برابر استکبار جهانی الگوگیری کرده است و در میدان جنگ، جهاد و شهادت در برابر استکبار در تمام عالم می‌درخشد.

وی افزود: امروز غزه نماد ایستادگی، پایداری، استقامت، شرافت، بیداری، آگاهی و دشمن شناسی است و زن و مرد این منطقه با تمام وجود همانند ملت ایران اسلامی در دوران دفاع مقدس پشت سر رزمندگان مقاومت در برابر دشمن ایستاده و مقاومت می‌کنند.

وی گفت: تمام قدرت دشمن در جنایت‌ها و بمباران آنها. بر علیه مدارس، بیمارستان‌ها، مساجد و مردم بی گناوه خلاصه شده است و مردم را مورد هجوم وحشیانه و جنایتکارانه قرار می‌دهد. اما وعده نهایی خداوند در شکست و نابودی دشمنان و رژیم صهیونیستی همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند به زودی محقق خواهد شد.

امنیت و آرامش جامعه مدیون شهدا است

فرماندار گناوه خاطرنشان کرد، امنیت، اقتدار، آرامش و صلابت امروز جامعه مدیون این شهیدان والامقام است و باید برای پیمودن ادامه راه امام راحل و شهدای گرانقدر با تبعیت پذیری از ولایت فقیه گام برداریم و با هدایت‌های این رهبر فرزانه و بی نظیر در جهان، کشورمان را به درجات و مدارج عالی در همه عرصه‌ها برسانیم.

امنیت و آرامش جامعه مدیون شهدا است

این آئین معنوی با حضور باشکوه اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان، رزمندگان، نیروهای نظامی و انتظامی، بسیجیان و مسئولان شهرستان برگزار شد و با اجرای برنامه‌های متنوع و معنوی از این شهید والامقام استقبال شد.

کد مطلب 5965361

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