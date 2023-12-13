به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه «ماجراهای دخترانه» نوشته کلر ژوبرت به تازگی توسط انتشارات سوره مهر (مهرک) منتشر و روانه بازار نشر شده است. این مجموعه برای رده سنی بالای پنج سال منتشر شده است.

مجموعه مورد اشاره در چهار جلد مجزا با عناوین «گربه نقاشی من و سه ماجرای دیگر»، «بستنی دوم و سه ماجرای دیگر»، «هدیه خدا و سه ماجرای دیگر» و «بی‌اجازه و سه ماجرای دیگر» به قصه‌هایی درباره دختران می‌پردازد.

هرچهارجلد «ماجراهای دخترانه» شامل داستان‌های کوتاهی هستند که با نگاه به دغدغه‌های دخترانه در خانه، مدرسه، پارک و یا مواجهه با والدین، دوستان، همسایه‌ها، هم‌کلاسی‌ها و فامیل سعی دارد، راهنمای مؤثری برای آموزش و ارتقای مهارت‌های زندگی آن‌ها باشد.

سحر فرهادروش، نیره مهری، گلنار ثروتیان و مریم پیروزمهر تصویرگری‌های این مجموعه را برعهده داشتند.

این مجموعه با شمارگان هزار و ۲۵۰ نسخه و قیمت ۷۵ هزار تومان عرضه شده است.