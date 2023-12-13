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۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۲۱:۵۴

معاون استاندار کردستان تاکید کرد؛

لزوم انجام پژوهش‌های علمی حوزه زمین در کردستان

لزوم انجام پژوهش‌های علمی حوزه زمین در کردستان

سنندج- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان بر لزوم انجام پژوهش‌های علمی در حوزه زمین تاکید کرد و گفت: همه دستگاه‌های اجرایی باید در این زمینه با مراکز علمی و تحقیقاتی همکاری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث حبیبی شامگاه چهارشنبه در سومین نشست کارگروه مدیریت حوزه‌های آبخیزداری استان کردستان با بیان اینکه زمین به عنوان بستر اصلی شکل‌گیری زندگی با مخاطرات زیادی مواجه است، اظهار کرد: فرونشست زمین، بیابانی شدن و فرسایش خاک مخاطراتی است که زمین را تهدید می‌کند و نیاز است با انجام طرح‌های آبخیزداری مانع از این امر شد.

وی بر لزوم انجام پژوهش‌های علمی در حوزه زمین تاکید کرد و گفت: همه دستگاه‌های اجرایی باید در این زمینه با مراکز علمی و تحقیقاتی همکاری کنند.

حبیبی از عدم اختصاص سهم دستگاه‌های اجرایی به پژوهش انتقاد کرد و بیان کرد: بی‌توجهی به پژوهش اجحاف در حق جامعه علمی است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان یادآور شد: زیربنای همه تفکرات پژوهش است و کم توجهی به این مؤلفه منجر به بروز بحران می‌شود.

کد مطلب 5966383

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