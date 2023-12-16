آمادگی صدور مجوز سازمان های مردم نهاد برای جوانان البرزی را داریم

به گزارش خبرنگار مهر، مهران افشاری ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه اداره کل ورزش و جوانان دو حوزه ورزش و جوانان را در بر می‌گیرد، گفت: امروز حوزه جوانان دغدغه نظام جمهوری اسلامی ایران و کشور است اما عملکرد این حوزه به خوبی دیده نمی‌شود.

وی با بیان اینکه حوزه جوانان رده سنی ۱۸ تا ۳۵ سال را پوشش می‌دهد، عنوان کرد: تا به امروز برای ۲۵۶ سازمان مردم نهاد از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان البرز مجوز صادر شده است و ۲۰ مرکز روانشناسی نیز در این استان مشغول فعالیت هستند.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز افزود: ما یکی از دستگاه‌های صادرکننده مجوز مرکز روانشناسی هستیم و در هر مرکز بیش از ۱۰ پزشک روانشناس و روانپزشک فعالیت دارند و از افراد با تحصیلات فوق لیسانس روانشناسی برای ایجاد مرکز روانشناسی حمایت می‌شود.

افشاری ادامه داد: ما متقاضیان را به وزارت ورزش و جوانان معرفی می‌کنیم و پس از انجام مصاحبه می‌توانند مجوز رسمی و قانونی خود را از اداره کل اخذ کنند. یکی از فعالیت‌های ما در این حوزه در زمینه اوقات فراغت و نشاط اجتماعی است اما تا چند سال گذشته این حوزه در سطح استان متولی نداشت.

ثبت خانه اوقات فراغت و نشاط اجتماعی البرز در وزارت کشور

وی مطرح کرد: طی حدود پنج سال گذشته کار به صورت قانونی پیش رفت و امروز افتخار می‌کنیم که خانه اوقات فراغت و نشاط اجتماعی استان البرز در سطح ملی شناخته و در وزارت کشور نیز ثبت شده است و اگر سایر استان‌ها قصد اجرای برنامه‌ای را داشته باشند، این امر از طریق استان البرز انجام می‌شود.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز اذعان کرد: سالانه بیش از ۱۲۰ هزار نفر از طریق مهاجرت‌ها به جمعیت استان البرز افزوده می‌شود و این استان در زمینه آسیب‌های اجتماعی شرایط خوبی ندارد که این موضوع بسیار ناراحت کننده است.

افشاری تصریح کرد: یکی از علل افزایش آمار طلاق در استان البرز این است که ازدواج در استان دیگری اما طلاق در البرز ثبت شده و همین موجب موجب شده امروز این استان رتبه اول طلاق در سطح کشور را داشته باشد. در برخی آسیب‌های اجتماعی دیگر نیز جزو استان‌های برتر هستیم که جای تأسف دارد.

وی با اشاره به اینکه امروز خانه‌های اوقات فراغت و نشاط اجتماعی می‌توانند بازدهی خوبی برای اداره کل ورزش و جوانان استان البرز داشته باشند، بیان کرد: از لحاظ در اختیار داشتن اعتبار، وضعیت خوبی نداریم اما تلاش می‌کنیم تا حد ممکن از ظرفیت خانه‌های اوقات فراغت به منظور ایجاد نشاط در استان استفاده شود.

ساخت ۱۱۰ واحد مسکونی در فردیس در قالب تعاونی مسکن جوانان

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز از راه اندازی اولین تعاونی مسکن جوانان در این استان توسط یک سازمان مردم نهاد خبر داد و با بیان اینکه اکنون ۱۱۰ واحد مسکونی در فردیس در حال ساخت است، گفت: امروزه مسکن یکی از دغدغه‌های جوانان است که باید فکری به حال آن شود.

افشاری ادامه داد: اگر موضوع مسکن ارزان قیمت جوانان به سرانجام برسد و نتیجه آن ملموس باشد، تلاش می‌کنیم در مناطق مختلف و شهرستان‌های استان نیز مسکن ارزان قیمت جوانان را با کمک استانداری و سایر دستگاه‌ها ایجاد کنیم تا بتوانیم گاهی در جهت رفع یکی از دغدغه‌های این قشر برداریم.

وی مطرح کرد: رئیس جمهور در اولین شورای عالی جوانان دستور داد شورای مشورتی جوانان راه اندازی و مشاوران جوان انتخاب شوند که استاندار البرز پای کار آمد و دستور داد تمام دستگاه‌ها در این زمینه همکاری کنند و خود در گام اول، مشاوری جوان و فعال و تحصیل کرده انتخاب کرد.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز گفت: رئیس جمهور سال گذشته سند ملی به نام کمیته سامان ازدواج را در شورای عالی جوانان صادر کرد و مقرر شد همه دستگاه‌ها ۲۰ درصد ظرفیت خود را در اختیار این کمیته قرار دهند و جوانان از ظرفیت آن استفاده کنند.

درخواست اختصاص ۲۰ درصد ظرفیت دستگاه‌ها به کمیته سامان ازدواج

افشاری بیان کرد: نیز قرار بود رؤسای ادارات به عنوان دبیر این موضوع را به جریان بیندازند اما در استان البرز این اتفاق رقم نخورد که درخواست ما راه اندازی مجدد آن است زیرا در صورت اختصاص ۲۰ درصد ظرفیت دستگاه‌ها به این حوزه، می‌توانیم با کمک رایگان به جوانان، آنها را در امر ازدواج یاری کنیم.

وی عنوان کرد: طی دو سه سال گذشته، مسئولیت دبیرخانه اوقات فراغت و نشاط اجتماعی البرز را بر عهده گرفتیم و جلسات خوبی برگزار شد و همه دستگاه‌ها گزارش عملکرد خود را در زمینه اوقات فراغت و نشاط اجتماعی ارائه می‌دادند و ما در ستادها بررسی می‌کردیم که هر دستگاه حائز چه رتبه‌ای است.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز افزود: اما امسال تا به امروز جلسه ستاد ساماندهی برگزار نشده که امیدواریم هرچه زودتر برگزار شود. آمادگی داریم برای جوانان ۱۸ تا ۳۴ سال مجوز سازمان مردم نهاد از اداره کل ورزش و جوانان البرز صادر و برای آنها تأمین اعتبار کنیم.

افشاری اضافه کرد: این سازمان‌ها می‌توانند در مناطق مختلف استان در زمینه اوقات فراغت و آسیب‌های اجتماعی مانند زنان بی سرپرست و بدسرپرست، کودکان کار و … فعالیت کنند. به هر یک از این سازمان‌ها کمک بلاعوض نیز می‌شود تا بتوانند اتفاقات خوبی را در سطح استان رقم بزنند.