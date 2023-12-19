پیکر مطهر شهید گمنام در روستای ایران آباد آرام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه مردم ولایی و انقلابی شهرستان پارس آباد با حضوری پرشور و باشکوه پیکر پاک و مطهر شهید گمنام دوران دفاع مقدس را در آغوش کشیده و با وی وداع کردند.

حضور پرشور و بی سابقه مردم شهرستان پارس آباد با چشمانی اشک بار و گونه های خیس و صورتی گریان نشان داد که تا آخرین قطره خون خود پای آرمان های نظام و انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.

پیکر مطهر شهید گمنام متعلق به جوان ۳۰ ساله عملیات کربلای ۴ و منطقه‌ام الرصاص است که در روستای ایران آباد از توابع شهرستان پارس آباد آرام گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان پارس آباد ۲۵۶ شهید را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است.